Cosa guardare nell'andata delle semifinali di UEFA Europa League

Il Leverkusen vuole vendicare l'eliminazione della passata stagione per mano della Roma, mentre il Marsiglia vuole sognare in grande.

In questo articolo presentato in collaborazione con Entreprise, vi raccontiamo gli spunti più interessanti delle gare d'andata.

Giovedì 2 maggio

Marsiglia - Atalanta (21:00 CET)

Roma - Leverkusen (21:00 CET)

Cosa succede dopo? Ritorno semifinali

Giovedì 9 maggio

Atalanta - Marsiglia (21:00 CET)

Leverkusen - Roma (21:00 CET) Finale

Mercoledì 22 maggio

Marseille / Atalanta - Roma / Leverkusen (21:00 CET)

Guida alle partite

Roma e Leverkusen, un anno dopo

Dopo lo 0-0 nel ritorno in casa contro la Roma, che ha negato alla sua squadra un posto nella finale di Europa League della scorsa stagione, il portiere del Leverkusen, Lukas Hradecky, aveva detto: "Siamo stati migliori di loro, ma loro hanno fatto gol [all'andata]. Arrivare a questo punto, giocare davanti ai nostri tifosi e non riuscire a segnare, è difficile da digerire. Il calcio è spietato".

È dura, ma ogni tanto il calcio offre l'opportunità di riscatto, e lo ha fatto in questa stagione con la Roma ancora una volta contrapposta al Leverkusen in semifinale. In questi 12 mesi sono cambiate alcune cose: Daniele De Rossi ha sostituito José Mourinho alla guida della Roma, mentre il Leverkusen di Xabi Alonso arriva alla semifinale da vincitore della Bundesliga e da finalista della coppa nazionale. "L'anno scorso abbiamo giocato contro la Roma ma sono andati loro in finale", ha detto Alonso. "Quest'anno li affrontiamo nuovamente in semifinale. Sarà interessante".

Highlights: Roma - Leverkusen 1-0 

Il Marsiglia riserva il meglio per l'Europa

Non è stata una stagione facile per il Marsiglia che fatica in campionato ma riserva il meglio per l'Europa. Ad attendere i francesi adesso ci sarà un'Atalanta galvanizzata dal successo contro il Liverpool. Al Marsiglia sono serviti i calci di rigore per superare il Benfica ai quarti. L'allenatore Jean-Louis Gasset è stato costretto a ricorrere ai giovani dopo una serie di infortuni che hanno portato il club a perdere cinque partite consecutive. "Abbiamo molti infortunati, ma stasera abbiamo visto ragazzi giovani che sono pronti e in forma, quindi crediamo in loro", ha dichiarato il miglior marcatore di sempre dell'Europa League, Pierre-Emerick Aubameyang, al termine della partita.

Arrivato a febbraio, Gasset è il terzo allenatore della stagione del Marsiglia, dopo gli esoneri di Marcelino García Toral e Gennaro Gattuso. Se riuscirà a superare l'Atalanta, potrebbe essere in grado di vincere il tanto atteso trofeo: l'OM infatti ha raggiunto la finale della competizione per tre volte (nel 1998/99, 2003/04 e 2017/18) ma ha perso in tutte e tre le occasioni. Attualmente a metà classifica in Francia, la vittoria della competizione sembra anche la strada migliore e più sicura per giocare in Europa la prossima stagione. "Sarà dura, ma ci crediamo", ha ribadito Aubameyang.

Highlights: Marsiglia - Benfica 1-0 (4-2 dcr)

Ci sarà una prima volta per l'Italia?

Con la Roma e l'Atalanta agli opposti del tabellone, una finale di Europa League tutta italiana a Dublino è una possibilità concreta: un'eventualità che garantirebbe una svolta per i club di Serie A in questa competizione. Ai tempi della Coppa UEFA, vincere il trofeo sembrava quasi un "affare italiano". Le squadre della Serie A, infatti, hanno vinto il trofeo nove volte in 38 edizioni (comprese otto delle 11 edizioni dal 1988/89 al 1998/99).

Tuttavia, non ci sono stati successi italiani da quando la competizione è stata ribattezzata Europa League nel 2009/10 (e in effetti non ci sono state vittorie dell'Italia nel XXI secolo). Avendo superato i quarti di finale, entrambe le italiane hanno motivo di essere ottimiste. "Dopo aver battuto il Liverpool, solo il cielo è il nostro limite", ha detto il difensore dell'Atalanta, Isak Hien. "Abbiamo fiducia in noi stessi", ha detto il centrocampista Leandro Paredes dopo il trionfo della Roma sul Milan, con i giallorossi che puntano alla terza finale europea in altrettante stagioni.

Highlights andata: Liverpool - Atalanta 0-3