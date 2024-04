Ritorno quarti di finale di Europa League: in semifinale Atalanta, Roma, Marsiglia, Leverkusen

Atalanta, Roma, Marsiglia e Leverkusen si sono qualificate in semifinale di UEFA Europa League dopo le gare di ritorno dei quarti di finale.

UEFA.com vi racconta le partite di giovedì.



Semifinali Marsiglia - Atalanta

Roma - Leverkusen Le partite si giocheranno il 2 e 9 maggio

L'Atalanta si è qualificata in semifinale nonostante la sconfitta nel ritorno contro il Liverpool Getty Images

Il Liverpool parte forte e sblocca subito la gara grazie a un rigore trasformato da Salah. Avvio molto complicato per l’Atalanta, che, però, con il passare dei minuti riesce a prendere un po’ le misure e a limitare i danni fino all’intervallo. L’Atalanta cresce nella ripresa e “controlla” la situazione senza rischiare più di tanto, forte dell’importante vantaggio conquistato all’andata. Il Liverpool espugna Bergamo, ma la Dea si gode la qualificazione alla semifinale.

Statistica: per la seconda volta nella sua storia l'Atalanta supera i quarti di finale di una competizione UEFA, dopo il successo complessivo per 3-1 sullo Sporting CP nella Coppa delle Coppe 1987/88.

La Roma ha battuto il Milan anche nel ritorno dei quarti di finale Getty Images

Impresa della Roma, che in 10 uomini per più di 70 minuti compreso il recupero riesce a concedere al Milan solo il gol di Matteo Gabbia e a difendere il vantaggio maturato grazie ai gol di Gianluca Mancini e Paulo Dybala. I Giallorossi in semifinale affronteranno il Bayer Leverkusen.

Statistica: la Roma ha vinto gli ultimi cinque quarti di finale di competizioni UEFA.

Jeremie Frimpong (a sinistra) ha segnato il pari sul finale per il Leverkusen contro il West Ham Getty Images

Gli Hammers partono forte e passano in vantaggio dopo 13 minuti con Michail Antonio accorciando il gap dopo la sconfitta per 2-0 dell'andata. I tedeschi però serrano le fila della difesa e trovano la rete che chiude definitivamente la gara a un minuto dalla fine con Jeremie Frimpong.

Statistica: pareggiando sul finale, il Leverkusen ha allungato l'imbattibilità tra tutte le competizioni di questa stagione a 44 partite (V38 P6).

L'esultanza del Marsiglia dopo la vittoria ai rigori AFP via Getty Images

Il Marsiglia batte il Benfica ai calci di rigore e si qualifica in semifinale dove affronterà l'Atalanta.

Faris Moumbagna trova il gol del pari complessivo al 79', portando la sfida prima ai supplementari e poi ai rigori dove Pau López risulta decisivo.

Statistica: il Marsiglia ha vinto tutte le ultime cinque partite di Europa League giocate in casa.

Destinazione Dublino L'Europa League 2023/24 si concluderà il 22 maggio alla Dublin Arena, in Repubblica d'Irlanda.

