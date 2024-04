Atalanta - Liverpool 0-1 (tot. 3-1): la Dea conquista la semifinale

L'Atalanta si assicura un posto in semifinale nonostante la sconfitta, forte dell'ampio vantaggio conquistato nella sfida di andata. Non mancano le occasioni per la squadra di Gasperini, ma è la solidità difensiva che consente di disinnescare il Liverpool di Salah e Van Dijk.

L'Atalanta parte con grande aggressività ma va sotto al primo attacco del Liverpool. Fallo di mano in area di Matteo Ruggeri e Mohammed Salah trasforma con freddezza dal dischetto.

La partita minuto per minuto e i commenti

Poco dopo Juan Musso è bravissimo ad uscire sui piedi di Luis Díaz evitando il raddoppio. L'Atalanta prova a rispondere colpo su colpo ma al 39' i Reds hanno un'occasione gigantesca per raddoppiare: Salah, lanciato in campo aperto, vede Musso fuori dai pali e cerca il pallonetto, ma colpisce male e grazia i padroni di casa.

(Photo by ISABELLA BONOTTO/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images

In apertura di ripresa Éderson ha la palla buona per pareggiare ma non riesce a imprimere potenza al suo tiro da posizione favorevole permettendo ad Alisson Becker di parare agevolmente a terra. Ci prova anche Teun Koopmeiners dopo una grande cavalcata di Davide Zappacosta a destra, ma Alisson blocca ancora.

Al 77' ci riprova l'Atalanta con una splendida azione di Zappacosta sulla fascia destra: il numero 77 fa tutto alla perfezione e poi serve Scamacca, che calcia ma non inquadra lo specchio della porta.

Nei minuti finali il Liverpool si fa spesso vedere dalle parti di Musso, senza però mai riuscire a rendersi realmente pericoloso.

L'Atalanta, nonostante il pressing aggressivo del Liverpool e la rete di Salah nei primi minuti, gestisce bene l'ampio vantaggio conquistato nella sfida ad Anfield e festeggia la qualificazione.

Highlights: Liverpool - Atalanta 0-3

Formazioni

Atalanta: Musso, Djimsiti, Hien, Kolašinac, Zappacosta, De Roon, Ederson (Pasalic 75'), Ruggeri, Koopmeiners, Miranchuk (Lookman 80'), Scamacca (De Ketelaere 75')

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold (Gomez 72'), Konaté, Van Dijk, Robertson (Danns 80'), Szoboszlai (Elliott 67'), Jones, MacAllister, Salah (Núñez 66'), Gakpo, Luis Dìaz (Diogo Jota 66')