Roma-Milan 2-1 (tot. 3-1): Giallorossi in semifinale

La Roma supera il Milan 2-1 nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League e vola in semifinale.



Roma-Milan 2-1: la partita minuto per minuto e le reazioni



La Roma conferma la formazione dell'andata con Edoardo Bove al posto dello squalificato Bryan Cristante, nel Milan c'è dal primo minuto l'americano Yunus Musah al posto dell'olandese Tijjani Reijnders, mentre in difesa Fikayo Tomori rientra dala squalifica e recupera il suo posto.

L'avvio della squadra di Daniele De Rossi è incredibile e dopo dodici minuti Mancini firma il vantaggio, ribadendo in rete di sinistro il tiro a giro di Lorenzo Pellegrini respinto dal palo: per il difensore è il terzo gol pesante nello spazio di pochi giorni, dopo quelli decisivi al derby e all'andata. La squadra di Stefano Pioli reagisce, ma deve fare i conti con la sfortuna perchè la conclusione di Ruben Loftus-Cheek centra la traversa complice la deviazione di Mancini.

Così, sul ribaltamento di fronte, i Giallorossi raddoppiano. Azione devastante di Romelu Lukaku, che va via di potenza a Matteo Gabbia: l'assist dell'attaccante è intercettato, ma il pallone finisce a Dybala che con un meraviglioso sinistro a giro trova l'angolino. L'Olimpico esplode, ma "Big Rom" è costretto a uscire per infortunio: al suo posto entra Tammy Abraham.

Non è la sola tegola per i Giallorossi, perchè Zeki Çelik al 31' rimedia il rosso diretto dall'arbitro per un fallo su Rafael Leão. Pioli cambia, inserendo Luka Jović, un attaccante, al posto di Ismaël Bennacer, un centrocampista. De Rossi risponde richiamando Paulo Dybala per potenziare il pacchetto arretrato con lo spagnolo Diego Llorente.

Ha un'altra chance Loftus-Cheek, ma il suo colpo di testa trova la respinta di Leonardo Spinazzola. Nella ripresa Pioli rimodella ulteriormente il Milan, affidandosi a Samuel Chukwueze e Tijjani Reijnders al posto di Davide Calabria e Loftus-Cheek.



Nel finale c'è tempo per il gol di Gabbia, ma non basta: vince la Roma e si qualifica per la semifinale.



Formazioni iniziali



Roma: Svilar; Zeki Çelik, Smalling, Mancini, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy



Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Théo Hernandez; Musah, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Rafael Leão; Giroud