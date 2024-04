Performance Insight Europa League: il muro alto dell'Atalanta spezza le manovre di costruzione del Liverpool

L'unità di analisi UEFA evidenzia come l'uso intelligente del muro difensivo alto e della marcatura a uomo abbia contribuito alla sensazionale vittoria dell'Atalanta contro il Liverpool all'andata dei quarti di finale di UEFA Europa League.

Il successo dei nerazzurri si deve molto a una strategia difensiva tatticamente astuta e diligente. Adottando un muro alto e la marcatura a uomo sulle rimesse dal fondo del Liverpool e nelle manovre di costruzione, l'Atalanta spezza regolarmente il ritmo della squadra di casa.

Con Gianluca Scamacca e Charles De Ketelaere che si agganciano ai due difensori centrali del Liverpool e Teun Koopmeiners che marca il centrocampista Wataru Endo, le opzioni di passaggio dei padroni di casa risultano limitate. Circa 37 delle 50 azioni difensive dell'Atalanta nella metà campo avversaria seguono questa forma.

Di conseguenza, la squadra di Jürgen Klopp è costretta a passaggi più lunghi verso l'attacco o deve rischiare il passaggio a centrocampo, dove la squadra di Gian Piero Gasperini è aggressiva ed efficace nel pressing a uomo e nei duelli individuali.

Performance Insight Europa League: il muro alto dell'Atalanta

Anche se gli ospiti hanno meritatamente ricevuto la maggior parte degli applausi la scorsa settimana, il lavoro in fase di non possesso del Liverpool non deve essere trascurato. Come mostrano le clip sopra, anche la squadra inglese impegna diversi giocatori in avanti per contrastare le manovre di costruzione dalle retrovie.

Come dimostrano le statistiche, 18 azioni difensive dei padroni di casa nella metà campo avversaria utilizzano un blocco alto. Così come i padroni di casa sono costretti a bypassare il pressing alto, lo stesso accade per gli ospiti. Con entrambe le squadre a pressare efficacemente nelle zone alte, ci sono molte transizioni a centrocampo in cui le seconde palle si rivelano fondamentali.

L'Atalanta mantiene un pressing intenso

Il grafico sopra sottolinea la determinazione di entrambe le squadre a pressare alto e a interrompere il gioco degli avversari. Raramente vengono concessi più di due passaggi prima del pressing, come mostrano le percentuali.

Performance Insight Europa League: il pressing intenso dell'Atalanta

Nel video sopra possiamo vedere come gli attaccanti dell'Atalanta siano efficaci nel pressare intensamente l'avversario. Dopo aver sprecato il possesso palla nella propria metà campo, De Ketelaere è pronto a recuperare e contropressare il centrocampista Curtis Jones. L'ottimo recupero difensivo del giocatore offre alla sua squadra l'opportunità di passare all'attacco.

Un'altra statistica interessante mostra che l'Atalanta ha eseguito più di quattro azioni di pressing nel 10% delle fasi di pressing. Questo dato dimostra che la squadra di Gasperini è determinata a riconquistare la palla attraverso il pressing a uomo e a non ripiegare semplicemente in un blocco medio o basso dopo un mancato recupero di palla: una tattica coraggiosa che sta alla base del piano gara ad Anfield.

D'altro canto, la stessa statistica mostra che, a fronte di un pressing intenso, il Liverpool ha un certo successo nel superare il muro alto dell'Atalanta. Come si vede nel video, al quarto pressing dell'Atalanta il difensore centrale Ibrahima Konaté salta De Ketelaere e si sposta a centrocampo.

Liverpool efficace in fase di possesso, Atalanta determinata in contropiede

Il grafico sopra offre un'ulteriore prova della capacità del Liverpool di riconquistare la palla. La squadra di Klopp ha avuto una percentuale maggiore di successo quando ha esercitato il pressing, con il 69% delle azioni che vanno a buon fine rispetto al 50% dell'Atalanta. Tuttavia, come mostra la clip sotto, gli ospiti sono stati più decisi nelle azioni di contropiede una volta riconquistata la palla.

Analisi prestazione Europa League: riacquista il gioco aperto dell'Atalanta

Nella prima clip, i tre difensori centrali dell'Atalanta sono bravissimi a seguire gli attaccanti del Liverpool a centrocampo e a pressarli nella propria metà campo. Qui, Marten de Roon si fa avanti per pressare con successo l'attaccante Harvey Elliott. Alla riconquista del possesso palla segue una volata di Mario Pašalić, che attacca abitualmente l'area di rigore del Liverpool.

La seconda clip sottolinea ancora una volta la volontà e la capacità fisica di Pašalić di contribuire al contropiede. All'82', il centrocampista croato si lancia in avanti e viene premiato ribadendo in rete un tiro di Éderson respinto, per il definitivo 3-0.