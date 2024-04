Cosa guardare al ritorno dei quarti di UEFA Europa League

La Roma è in leggero vantaggio ai quarti di finale di UEFA Europa League, il Leverkusen ha un 2-0 da difendere a Londra mentre il sogno si allontana sempre di più per il Liverpool.

In questo articolo presentato da Enterprise Rent-A-Car, selezioniamo alcuni temi chiave di discussione prima delle gare di ritorno. E ricorda: ogni missione è importante.

Giovedì 18 aprile

Roma - Milan (21:00 CET)

Atalanta - Liverpool (21:00 CET)

West Ham - Leverkusen (21:00 CET)

Marsiglia - Benfica (21:00 CET)

Prossime partite Semifinali Andata

Giovedì 2 maggio

Benfica / Marsiglia - Liverpool / Atalanta (21:00 CET)

Milan / Roma - Leverkusen / West Ham (21:00 CET) Ritorno

Giovedì 9 maggio

Liverpool / Atalanta - Benfica / Marsiglia (21:00 CET)

Leverkusen / West Ham - Milan / Roma (21:00 CET)

Cosa guardare

La Roma resisterà al Milan?

Dopo aver segnato il gol decisivo nel derby di Roma del fine settimana precedente, Gianluca Mancini è stato nuovamente protagonista a San Siro, portando la Roma in vantaggio ai quarti di finale contro il Milan. La squadra sembra essere diventata ancora più caparbia da quando Daniele De Rossi è subentrato a José Mourinho, vincendo anche quando Romelu Lukaku e Paulo Dybala non segnavano.

Il Milan, però, non rinuncerà all’Europa League senza combattere. Secondo in Serie A, ha scarsissime possibilità di strappare il titolo all'Inter e vorrà una rivincita dopo aver perso contro la Roma per la prima volta negli anni 2020 (V6 P3). "Siamo delusi, ma non è finita", ha dichiarato il difensore Matteo Gabbia. "Abbiamo fiducia per il ritorno".

Spettacolari gol della Roma in Europa League

Il Liverpool farà il Miracolo a Bergamo?

La finale di Europa League a Dublino nell'ultima stagione di Jürgen Klopp in panchina sembrava perfetta per il Liverpool, ma la sconfitta casalinga per 3-0 contro l'Atalanta all'andata dei quarti di finale ha scoraggiato anche i tifosi più ottimisti.

Ma Liverpool ed Europa sono sinonimi. Ricordate il miracolo di Istanbul, quando la squadra ha rimontato un 3-0 e ha battuto il Milan ai rigori nella finale di UEFA Champions League del 2005? O la sfida del 2018/19, quando ha perso 3-0 a Barcellona e ha vinto 4-0 al ritorno? E cosa è successo nell'ultima gara a Bergamo? I Reds hanno vinto 5-0. "So già che, se facciamo meglio un paio di cose, saremo superiori", ha detto Klopp dopo l'andata. "Possiamo vincere? Sì, se giochiamo bene. Possiamo vincere 3-0? Non ne ho idea".

Highlights: Atalanta-Liverpool 0-5

Leverkusen ancora a caccia del sogno

Il Liverpool non era l'unica squadra ad arrivare ai quarti sognando un triplete, perché il Leverkusen di Xabi Alonso è in corsa per tre trofei dopo aver vinto il suo primo titolo in Bundesliga. Vincitori della Coppa UEFA nel 1987/88, i Werkself sono arrivati quattro volte secondi in Bundesliga tra il 1996/97 e il 2001/02, mentre nel 2001/02 hanno perso la finale di Coppa di Germania e Champions League e hanno ceduto il titolo al Dortmund per un solo punto.

Il 25 maggio, la squadra affronterà anche il Kaiserslautern in finale di Coppa di Germania. Tre giorni prima ci sarà la finale di Europa League: per arrivarci, dovrà prima difendere il 2-0 contro il West Ham a Londra (cosa non da poco) e poi eliminare Roma o Milan in semifinale. È già stata una grande stagione, ma potrebbe anche diventare sorprendente.

Gol spettacolari del Leverkusen in Europa League