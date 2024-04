Ritorno quarti di finale Europa League: anteprima partita per partita

La Roma difende un vantaggio risicato nel ritorno tutto italiano dei quarti di finale di UEFA Europa League, mentre per le squadre inglesi ci potrebbero essere più difficoltà del previsto.

Giovedì 18 aprile

Roma - Milan (1-0)

Il colpo di testa di Gianluca Mancini su calcio piazzato al 17° minuto è stato l'unico gol di una partita divertente. La Roma ha anche avuto qualche altra buona occasione a San Siro per allungare il vantaggio, ma il difensore non si esalta in vista del ritorno. "È una partita che si gioca su 180 minuti", ha detto Mancini. "Abbiamo vinto l'andata, ma c'è un'altra partita da giocare. È ancora tutto aperto".

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, è comprensibilmente deluso dal risultato dell'andata. "Abbiamo fatto una buona partita, non una grande", ha detto, e sa che la sua squadra deve fare meglio a Roma. "Sono convinto che possiamo sistemare le cose. Mi è piaciuto il modo in cui la squadra ha giocato nel secondo tempo, ma dobbiamo correre più rischi. Mi aspetto di vedere orgoglio e voglia di vincere al ritorno".

Lo sapevi?

Il successo dell'andata è stato il primo della Roma contro il Milan in dieci partite negli anni 20 del 2000 (P3 S6).

Highlights: Milan - Roma 0-1 

Atalanta - Liverpool (3-0)

Alla domanda se il Liverpool possa ribaltare il 3-0 dell'andata, l'allenatore dei Reds, Jürgen Klopp, ha risposto che sa che i suoi giocatori possono vincere, ma non ha "idea" se sia realistico ribaltare il 3-0 dell'andata. Tuttavia, se i Reds sono in cerca di ispirazione, c'è un precedente: hanno vinto 5-0 a Bergamo in UEFA Champions League nel 2020, grazie a una tripletta di Diogo Jota che è tornato in campo entrando dalla panchina nell'andata ad Anfield dopo un infortunio al ginocchio.

Le rimonte del Liverpool dallo stesso punteggio contro il Milan e il Barcellona - entrambe nel corso di storiche stagioni europee - appartengono al passato, quindi l'affermazione di Gian Piero Gasperini secondo cui l'Atalanta "non si monterà la testa" non sorprende, anche se il fatto che abbia perso una sola partita su 22 in Europa League, qualificazioni incluse, dovrebbe aumentare la loro meritata autostima.

Lo sapevi?

Il Liverpool ha vinto con tre o più gol di scarto in almeno una partita in trasferta in ognuna delle ultime sette stagioni europee, tra cui il 5-1 allo Sparta Praha negli ottavi di finale di questa stagione, il 7-1 ai Rangers nella scorsa stagione e il 7-0, record del club, in casa del Maribor nel 2017/18.

Highlights: Liverpool - Atalanta 0-3 

Cosa succede dopo? Semifinali Andata

Giovedì 2 maggio

Benfica/Marsiglia - Liverpool/Atalanta (21:00 CET)

Milan/Roma - Leverkusen/West Ham (21:00 CET) Ritorno

Giovedì 9 maggio

Liverpool/Atalanta - Benfica/Marseille (21:00 CET)

Leverkusen/West Ham - Milan/Roma (21:00 CET)

West Ham - Leverkusen (0-2)

Abituato a difendersi e ripartire in contropiede in Premier League, il West Ham non è riuscito a resistere agli assalti del Leverkusen, subendo due gol negli ultimi dieci minuti. Il tecnico David Moyes sa che al ritorno sarà dura: "Il 2-0 è un grosso deficit, ma abbiamo una buona squadra e cercheremo di ribaltare la partita".

La capolista solitaria della Bundesliga è ancora in corsa in Coppa di Germania e sogna un incredibile triplete sotto la guida di Xabi Alonso. L'ex centrocampista dell'Arsenal, Granit Xhaka, ha avvertito i suoi compagni di squadra di cosa aspettarsi a Londra. "Anche sul 2-0, con la mia esperienza passata, so quanto sia difficile giocare in trasferta contro il West Ham", ha detto. "Dovremo essere concentrati fin dall'inizio e cercare anche di segnare".

Lo sapevi?

Il West Ham ha vinto le ultime 11 partite europee in casa e non ha subito gol nelle ultime tre. L'ultima squadra ad averli battuti in casa in una partita di una competizione UEFA è stato il Francoforte: 2-1 nelle semifinali di Europa League 2021/22.

Highlights: Leverkusen - West Ham 2-0 

Marsiglia - Benfica (1-2)

Il decimo gol stagionale di Pierre-Emerick Aubameyang in Europa League ha cambiato sottilmente l'aspetto della sfida: perdere 2-1 è decisamente meno scoraggiante di perdere 2-0. "Per il ritorno siamo fiduciosi", ha dichiarato il capocannoniere di tutti i tempi della competizione. "Siamo ancora in corsa e con uno stadio pieno che ci spinge, cercheremo di passare il turno".

La squadra di Roger Schmidt saprà di doversi aspettare una partita combattuta al ritorno: i due precedenti incontri con gare d'andata e ritorno tra i due club sono stati molto combattuti, ma il Benfica ha passato il turno in entrambi i casi. "A questo livello, devi giocare al doppio del tuo livello massimo per passare al turno successivo", ha detto il tecnico delle Aquile. "Ora dobbiamo dimostrare anche nel ritorno che meritiamo di passare il turno".

Lo sapevi?

Il Benfica non vince da cinque partite in Francia, ma tre di queste sono terminate con un pareggio.

Highlights: Benfica - Marsiglia 2-1

Come funzionano i quarti di finale? Ai quarti si affrontano le otto vincitrici degli ottavi di UEFA Europa League. Le sfide si giocano con andata e ritorno e si concludono giovedì 18 aprile; la regola dei gol in trasferta è stata abolita; Le quattro vincitrici vanno in semifinale; le quattro perdenti sono definitivamente fuori dall'Europa per questa stagione.

