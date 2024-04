Liverpool-Atalanta 0-3: impresa Dea ad Anfield

In casa del Liverpool, l'Atalanta vive una notte da sogno e conquista una larga vittoria che ipoteca la qualificazione alla semifinale di UEFA Europa League per la squadra di Gian Piero Gasperini. Ad Anfield la Dea compie l'impresa e passa con un incredibile 3-0, frutto della doppietta di Gianluca Scamacca e del gol di Mario Pašalić.



Nell'andata dei quarti i Nerazzurri iniziano subito con il piede premuto sull'acceleratore. Caoimhín Kelleher, sempre tra i pali al posto di Alisson Becker, si oppone di faccia al tiro di Pašalić, imitato poco dopo da Juan Musso su Darwin Núñez. Va vicino al gol anche Harvey Elliott, che calcia alto sull'intelligence scarico di Alexis Mac Allister.

L'Atalanta non sta a guardare, l'olandese Marten de Roon "testa" i riflessi del difensore francese Ibrahima Konaté prima che ancora il giovane Elliott coloisca traversa e palo con la stessa conclusione. Anfield grida al gol, che trova invece la Dea con Scamacca: l'attaccante ex West Ham e Sassuolo impatta il pallone di prima sul cross di Davide Zappacosta e firma l'1-0, sorprendendo Kelleher.

Nella ripresa Klopp prova a trasformare i Reds, inserendo tutti insieme Dominik Szoboszlai, Andrew Robertson e soprattutto Mohamed Salah. Il Liverpool spinge, Virgil van Dijk, Salah e Núñez vanno tutti vicino al pareggio. Ma è ancora la Dea a colpire, ancora con il suo attaccante.

Sul cross di Charles De Ketelaere, Scamacca apre il piatto sinistro e supera ancora il portiere irlandese dei Reds. Il finale è incandescente: Salah segna ma il gol è annullato per offside, Scamacca sfiora la tripletta personale. Ma a sette minuti dalla fine il tris è realtà.



