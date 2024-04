Milan-Roma 0-1: Mancini stende i Rossoneri

La Roma conquista una preziosa vittoria a San Siro nell'andata dei quarti di finale di UEFA Europa League. Il Milan, che era reduce da sette vittorie consecutive, si arrende a un'incornata di Gianluca Mancini su azione da corner nel primo tempo, con il difensore che bissa il gol realizzato nel derby. Tra una settimana allo Stadio Olimpico una sfida di ritorno che promette scintille ed emozioni.



Milan-Roma 0-1: la partita minuto per minuto e le reazioni



La squadra di Daniele De Rossi inizia all'attacco, pressando alto e costringendo i Rossoneri di Stefano Pioli nella loro metà campo. Sono i Giallorossi a rendersi più pericolosi, fino a trovare il gol di Mancini che apre le danze al 17', con un preciso colpo di testa su corner.

Il Milan reagisce subito: Olivier Giroud colpisce di testa, Romelu Lukaku salva due volte sulla linea. Ma è la Roma ad andare un paio di volte vicino al raddoppio, sfruttando gli spazi in contropiede. I Giallorossi controllano anche gran parte del possesso, mettendo in difficoltà il Milan.

La ripresa segue lo stesso spartito, con la Roma che controlla il gioco e crea e il Milan che prova a controbattere. I Giallorossi producono ma non sfruttano, i padroni di casa spingono alla ricerca del pari. Ci prova Tijani Reijnders da fuori, para Mile Svilar. Poi il portiere Giallorosso mette una pezza anche sul velenoso tiro-cross del subentrato Yacine Adli.

L'occasione più ghiotta per il pareggio rossonero arriva nel finale: un altro subentrato, Samuel Chukwueze, semina il panico in area avversaria per poi servire Giroud, la cui conclusione si stampa sulla traversa. Finisce così: il primo round va alla Roma, il verdetto decisivo tra una settimana.



Formazioni



Milan: Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Théo Hernandez; Bennacer (Adli 59'), Reijnders; Pulisic (Chukwueze 78'), Loftus-Cheek, Leão (Okafor 78'); Giroud

Roma: Svilar; Zeki Çelik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes (Bove 89'), Pellegrini (Aouar 89'); Dybala (Abraham 80'), Lukaku (Llorente 90'+2'), El Shaarawy