Scamacca: l'Atalanta, i tifosi e le notti europee

Con l'Atalanta che si appresta ad affrontare il Liverpool ai quarti della UEFA Europa League 2023/24, l'attaccante della Dea Gianluca Scamacca ha parlato a UEFA.com della sua esperienza a Bergamo dopo l'anno trascorso in Inghilterra, del calore dei tifosi, dei prossimi avversari e delle notti speciali in Europa.

Dove guardare l'Europa League in TV e streaming

Come ti sei sentito nel tornare in Italia dopo l’esperienza in Inghilterra?

Bene. Sono davvero felice qui. Ho scelto appositamente l’Atalanta perché ero convinto che fosse il posto giusto per me.

Quando hai firmato con l’Atalanta, hai detto che non eri mai stato a Bergamo. Cosa pensi adesso della città?

È una città fantastica a misura d’uomo. Si sta bene, è molto curata e soprattutto si mangia benissimo.

Senti l’amore della città, dei tifosi e della squadra?

Certo! Basta mettere un piede nello stadio per capirlo. I tifosi sono pazzeschi, ci sostengono sempre. Anche fuori dal centro sportivo c’è sempre gente che ti fa sentire il suo amore e supporto.

Nell’ultima partita contro lo Sporting, l’atmosfera era straordinaria e tu hai segnato proprio sotto la curva...

Sì, è stata una bella serata. Per noi è stata una serata importante e penso che ce la ricorderemo a lungo anche se ce ne saranno molte altre come questa.

Highlights: Atalanta - Sporting CP 2-1

Parlando della partita con il Liverpool, che forse conosci meglio dei tuoi compagni di squadra avendo giocato in Inghilterra lo scorso anno, quali sono i suoi punti di forza?

Tutto. Sono forti nelle ripartenze, nell’uno contro uno, hanno fisicità, intensità e tanto altro. Penso che sia una delle squadre più forti d’Europa. Io ho giocato una sola volta contro di loro l’anno scorso, quindi non li conosco così bene. Li conosco più dalla TV che dal vivo.

C’è qualche giocatore in particolare da tenere d’occhio?

No, tutti. Quando giochi a quei livelli, chiunque scende in campo è forte. Sono semplicemente fenomenali.

Anche se tu non c’eri a quei tempi, l’Atalanta ha già battuto il Liverpool in trasferta. Avete parlato di quella partita visto che adesso li affronterete di nuovo?

Sì, se non sbaglio la partita si è giocata nel periodo del Covid con gli spalti vuoti. Adesso con lo stadio pieno sarà ancora meglio. Quando lo stadio è pieno, è sempre più bello.

Hai sentito parlare di quella sfida da qualcuno che c’era, come Rafael Tolói?

Certo. Penso che l’Atalanta possa battere chiunque. Possiamo giocarcela con tutti quindi andremo ad Anfield per cercare di vincere e passare il turno.

Cosa c’è di speciale in queste serate europee con l’Atalanta?

Sono belle perché in ogni partita puoi scrivere un piccolo pezzo di storia. Giocare queste partite è stimolante ed entusiasmante.