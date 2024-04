Pierre Emerick Aubameyang: il Marsiglia, il record di gol in UEFA Europa League e le avventure all'estero – intervista

Stravagante, spettacolare ed efficace come pochi, Pierre-Emerick Aubameyang ha giocato la UEFA Europa League con diversi club, ma in questa edizione ne è diventato capocannoniere assoluto con 33 gol (e chissà quanti ancora).

Mentre i Marsiglia si prepara ad affrontare il Benfica ai quarti di finale, il 34enne attaccante non sembra intenzionato a fermarsi e spera di continuare ad aiutare una squadra che è apparsa molto rinvigorita dall'arrivo del tecnico Jean-Louis Gasset.

Il cammino europeo del Marsiglia

Direi che siamo stati autentici guerrieri. La maggior parte della gente non pensava che potessimo superare il girone. Quando abbiamo visto il sorteggio sapevamo che sarebbe stata dura, ma è questo il bello dello sport. Adoriamo giocare le partite più importanti, soprattutto al Vélodrome, dove l'atmosfera può essere pazzesca.

I migliori momenti? Le due partite contro l'Ajax. Da loro abbiamo pareggiato, è stata una partita pazzesca. Siamo partiti male, è stata dura. Abbiamo pareggiato 3-3 nonostante l'Ajax abbia giocato molto bene, mettendoci sotto pressione e segnando due gol in apertura. In casa abbiamo giocato una gara fantastica, l'atmosfera era incredibile, e abbiamo vinto all'ultimo minuto. È stato meraviglioso.

Highlights: Marsiglia - Ajax 4-3

Il tecnico Jean-Louis Gasset

Ha dato serenità alla squadra, pur essendo arrivato in un contesto difficile. È calmo ed è quello di cui avevamo bisogno. Per quanto riguarda il nostro rapporto, va oltre le parole. Mi ha letto dentro e mi ha fatto sentire a mio agio fin da quando ci siamo conosciuti. Non c'è stato bisogno di parlare. Mi ha schierato nel mio ruolo preferito. Sono libero di giocare sulla fascia sinistra, come sono abituato. Fa una grande differenza.

Penso che avesse appena vissuto un'esperienza piuttosto dura con la Costa d'Avorio, ma è tornato con calma e ha fatto bene. Abbiamo affrontato le partite con semplicità, con un gioco più diretto che ci ha dato fiducia. Era proprio questo che ci serviva prima del ritorno contro lo Shakhtar [Donetsk]. Siamo migliorati ed è così che ci siamo qualificati.

Highlights: Marsiglia - Shakhtar Donetsk 3-1

Il record di 33 gol in Europa League

Ne sono molto orgoglioso. Ricordo che da bambino giocavo in salotto e con il mio migliore amico, facevamo anche i tifosi e i commentatori. Inventavamo partite di tutti i tipi, di coppa o di campionato. Raggiungere un record nella vita vera è davvero straordinario.

Farò di tutto per difendere questo record e cercherò di infrangerne qualcun altro. A inizio carriera non sei preparato a raggiungere questi obiettivi; non puoi neanche giocare in Europa League ogni anno, quindi è davvero bello.

Il suo ingresso nel calcio

C'era un bazar a scuola e io e il mio amico dovevamo colpire dei bersagli con il pallone. Eravamo primi a pari merito e abbiamo dovuto condividere il premio, che era uno stereo. È così che abbiamo iniziato a giocare a calcio.

Il Dortmund, l'Arsenal e il Barcellona

[Dortmund] è un po' come Saint-Étienne, ha lo stesso entusiasmo; ci sono tante persone che vanno allo stadio per tifare la loro squadra. Vivono e respirano calcio. Gli stadi erano pieni, ogni volta che giocavamo in casa o in trasferta.

Tutti dicono che la Premier League è il campionato più bello del mondo ed è la verità. Non volevo ammetterlo quando giocavo in Germania, ma dopo esserci andato devo dire dì sì; mi tolgo il cappello perché c'è un'intensità incredibile e contro qualsiasi squadra può succedere di tutto.

In Spagna? Ci sono molte cose che voglio ricordare perché ho ricevuto tanto affetto dai tifosi del Barcellona, ma se dovessi scegliere un solo ricordo, direi il Clásico contro il Real Madrid.