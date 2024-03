Andata quarti di finale Europa League: anteprima partita per partita

Un quarto tutto italiano, una sfida quasi proibitiva per l'Atalanta e l'ennesimo esame di maturità per il Leverkusen di Xabi Alonso tra i punti salienti dell'andata dei quarti di finale di UEFA Europa League.

Giovedì 11 aprile

Milan - Roma

Col campionato saldamente in mano all'Inter, vincere l'Europa League è un obiettivo dichiarato sia per il Milan di Stefano Pioli che per la Roma di Daniele De Rossi. Ecco perché questa sfida tutta italiana promette spettacolo e sarà molto attesa da entrambe le squadre. "L'obiettivo è quello di arrivare il più in alto possibile in campionato e di vincere l'Europa League", ha spiegato il centrocampista Fikayo Tomori. Con Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek, Olivier Giroud e Rafael Leao che sono tornati a segnare con regolarità, i rossoneri hanno tutto il diritto di sognare.

La Roma ha affrontato quattro volte un avversario italiano (V1 P1 S2), perdendo tra andata e ritorno contro l'Inter la finale di Coppa UEFA del 1991 e uscendo contro la Fiorentina negli ottavi di finale dell'Europa League 2014/15. Tuttavia i giallorossi sono rinati con l'arrivo in panchina di Daniele De Rossi, grande ex e leggenda della Roma. "Essere competitivi, lottare per i nostri obiettivi e cercare di raggiungerli sono le uniche priorità che io e il mio staff ci siamo dati", ha detto De Rossi al suo arrivo a gennaio.

Lo sapevi?

I giallorossi hanno vinto solo uno degli ultimi 13 incontri con il Milan: un 2-1 all'Olimpico nell'ottobre 2019. Il Milan ha vinto entrambi gli incontri in questa stagione, con Giroud in gol in entrambe le sfide.

Massaro sulla sfida del Milan contro la Roma

Liverpool - Atalanta

Il Liverpool ha perso contro il Man United nei quarti di finale di FA Cup, ma con la Coppa di Lega già in tasca, un triplete è ancora possibile nell'ultima stagione con Jürgen Klopp in panchina. Tuttavia, il tedesco al momento non sembra pensare ad altro oltre alla sfida con un'Atalanta che ha definito "insidiosa". "Non vedo l'ora che arrivi la partita. Ho molto rispetto per quello che l'Atalanta ha fatto negli ultimi anni. Una squadra che ha dimostrato grande continuità".

La squadra di Gian Piero Gasperini è stata travolta in casa per 5-0 dal Liverpool nella prima sfida contro i Reds nella Champions League 2020/21. "Ci ha spiazzato la loro intensità", aveva detto Gasperini al termine di quella gara. Tuttavia, col successo contro la capolista della Liga portoghese, lo Sporting CP, agli ottavi, i bergamaschi hanno dimostrato di saper tenere testa alle big d'Europa. L'attaccante atalantino Ademola Lookman potrebbe inoltre avere una motivazione in più, avendo giocato con l'altro club di Liverpool, ovvero l'Everton.

Lo sapevi?

L'Atalanta ha vinto 2-0 nell'unico precedente ad Anfield, nel novembre 2020 nella fase a gironi della Champions League. "Vincere qui contro una squadra come questa è incredibile", ha detto Gasperini.

Highlights (due minuti): Liverpool - Atalanta 0-2 

Cosa succede dopo? Semifinali Andata

Giovedì 2 maggio

Benfica / Marseille - Liverpool / Atalanta (21:00 CET)

Milan / Roma - Leverkusen / West Ham (21:00 CET) Ritorno

Giovedì 9 maggio

Liverpool / Atalanta - Benfica / Marseille (21:00 CET)

Leverkusen / West Ham - Milan / Roma (21:00 CET)

Leverkusen - West Ham

In testa alla Bundesliga e protagonista di una grande stagione, il Leverkusen ha faticato più del previsto per arrivare ai quarti di finale di Europa League, rimontando due gol nel 2-2 esterno contro il Qarabağ nell'andata prima di vincere 3-2 con tre gol nei minuti finali al ritorno in casa. Il West Ham, vincitore della passata Europa Conference League, è un avversario ostico, ma l'allenatore Xabi Alonso non è troppo preoccupato della sfida con gli Hammers: "Ogni squadra sarebbe stata difficile a questo punto", ha detto lo spagnolo.

Il Leverkusen non era certo una delle squadre che il West Ham avrebbe voluto pescare ai quarti, e l'allenatore David Moyes non avrà certo dimenticato che la sua squadra ha perso 4-0 quando ha incontrato il Leverkusen in un'amichevole dell'agosto 2023. Tuttavia, l'attaccante Michail Antonio non è l'unico Hammer che ha dato il meglio nelle sfide del giovedì sera nel corso delle ultime tre stagioni. "Ogni volta che giochiamo in Europa, crediamo e siamo fiduciosi di vincere", ha detto dopo il sorteggio dei quarti di finale. "Ci sono grandi nomi ancora in corsa, ma una cosa che sappiamo fare è vincere in Europa".

Lo sapevi?

L'allenatore del Leverkusen, Alonso, ha segnato nel 2-0 di Premier League del Liverpool sul West Ham nell'ottobre 2005, e ha fatto parte dei Reds che hanno vinto la FA Cup 2005/06 FA contro gli Hammers in un'epica finale decisa dai calci di rigore.

Noble entusiasta della sfida del West Ham contro il Leverkusen

Benfica - Marsiglia

Dopo aver conquistato il titolo portoghese lo scorso anno nella prima stagione sotto la guida di Roger Schmidt, il Benfica ha trovato un po' più di difficoltà in questa, come dimostra la sconfitta per 5-0 in casa del Porto all'inizio di marzo, dopo l'eliminazione dalla Coppa di Portogallo per mano dei rivali dello Sporting CP di Lisbona. Tuttavia, il successo negli ottavi di finale di Europa League contro i Rangers ha ristabilito un certo equilibrio. "Prendo queste cose come vengono," ha detto Schmidt guardando ai quarti di finale.

Negli ultimi mesi il Marsiglia ha avuto tanti alti e bassi, ma l'arrivo del tecnico Jean-Louis Gasset con un contratto sino a fine stagione ha risollevato il morale della squadra. Pierre-Emerick Aubameyang nel frattempo ha conquistato a suon di gol la classifica marcatori di sempre di Europa League. Il centrocampista Amine Harit ha detto: "All'inizio del 2024 stavamo attraversando un periodo difficile. Oggi le cose cominciano a sistemarsi. Ci stiamo rimettendo in carreggiata. Cercheremo di continuare così".

Lo sapevi?

Benfica e Marsiglia si sono affrontati in quattro precedenti, con il club portoghese che ha vinto per la regola dei gol in trasferta la semifinale della Coppa dei Campioni 1989/90 dopo il 2-2 tra andata (1-2) e ritorno (1-0 c). Il Benfica si è imposto anche negli ottavi di finale dell'Europa League 2009/10, superando il turno per 3-2 grazie a una vittoria per 2-1 nel ritorno nel sud della Francia.

Highlights: Rangers - Benfica 0-1 

Come funzionano i quarti di finale? Ai quarti si affrontano le vincitrici degli ottavi di finale. Le sfide prevedono gare d'andata e ritorno e si concluderanno giovedì 18 aprile. La regola dei gol in trasferta è stata abolita. Le quattro vincitrici vanno in semifinale, le quattro perdenti sono definitivamente fuori dall'Europa per questa stagione.

