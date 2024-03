Cosa guardare ai quarti di finale di UEFA Europa League

Le sfide tra due allenatori che amano lo spettacolo e attaccanti che non si risparmiano sono alcune delle trame più interessanti dei quarti di finale di UEFA Europa League.

In questo articolo presentato da Enterprise Rent-A-Car, selezioniamo i temi caldi delle gare di andata. E ricorda: ogni missione è importante.

Giovedì 11 aprile

Milan - Roma (21:00 CET)

Liverpool - Atalanta (21:00 CET)

Leverkusen - West Ham (21:00 CET)

Benfica - Marsiglia (21:00 CET)

Prossime partite Ritorno quarti di finale: 18 aprile 

Semifinali: 2 e 9 maggio

Finale: 22 maggio



Cosa guardare

Gasperini contro Klopp

Il clamore suscitato da Jürgen Klopp dopo l'annuncio del suo addio a fine stagione è amplificato dal calcio elettrico giocato dalla sua giovane squadra. Gian Piero Gasperini è certamente un allenatore che sta molto meno sotto i riflettori, ma l'impatto che ha avuto all'Atalanta dal 2016 (12 mesi dopo l'arrivo di Klopp al Liverpool) è stato altrettanto sismico.



"È un super allenatore", ha detto Klopp a proposito del suo collega. Gasperini ha preso le redini di un club in lotta per non retrocedere, lo ha riportato in Europa dopo 26 anni di assenza e quindi in Champions League per la prima volta, raggiungendo anche due finali di Coppa Italia. Ora lo aspettano due gare spettacolari e ad alto rischio.

Roma-Milan tra passato e futuro

Fabio Capello, ex allenatore di Milan e Roma, dice che è impossibile scegliere una favorita in questa sfida tutta italiana, ma la storia recente suggerisce il contrario: i Giallorossi hanno vinto solo uno degli ultimi 13 sconti diretti. A gennaio, la Roma ha perso 3-1 a San Siro, cadendo al nono posto in Serie A e accelerando la partenza di José Mourinho.



Con Daniele De Rossi, la squadra è cambiata radicalmente: prova ne è stata il 4-0 sul Brighton all'andata degli ottavi, con due trascinatori come Romelu Lukaku e Paulo Dybala. Anche i rossoneri, però, non mancano di qualità: basti pensare a Rafael Leão, Christian Pulišić e al 37enne Olivier Giroud, a segno in entrambi i confronti diretti in campionato.

West Ham attento contro il Leverkusen

Vale la pena riflettere su ciò che Xabi Alonso può fare in questa stagione. Nei suoi 119 anni di storia, il Leverkusen non ha mai vinto il campionato: si è classificato secondo cinque volte, ha perso tre finali di Coppa di Germania (contro l'unica vittoria del 1993) e, notoriamente, ha perso la finale di UEFA Champions League del 2002. Eppure, in questa stagione è stato irresistibile.

La squadra si è creata un'aura di invincibilità, confermata dalla sensazionale rimonta contro il Qarabağ agli ottavi. Quella sfida ha però rivelato una fragilità difensiva che non sarà passata inosservata da David Moyes. Il West Ham è diventato formidabile in Europa: dopo aver vinto la scorsa Conference League, ha eliminato facilmente un'altra squadra tedesca, il Friburgo: anche questo non sarà sfuggito ad Alonso.

Aubameyang punto focale del Marsiglia

Dopo tre stagioni magre per i suoi standard, Pierre-Emerick Aubameyang è finalmente tornato ai massimi livelli. L'attaccante del Gabon, 34 anni, ha superato la soglia dei 20 gol a inizio di marzo ed è capocannoniere dell'Europa League. "Lui è il giocatore", commenta il tecnico Jean-Louis Gasset, il cui arrivo a febbraio ha dato inizio alla ripresa.

"In ogni squadra c'è il giocatore. Lo metti dove preferisce e costruisci la squadra intorno a lui. Segna, arretra se deve ed è anche generoso". Il veterano attaccante è contento di essere un punto focale e ha già infranto il suo record personale in Ligue 1. Per questo, darà certamente qualche grattacapo ai difensori del Benfica.