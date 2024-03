Sorteggio quarti di finale di UEFA Europa League: Milan-Roma, Liverpool-Atalanta

Si è svolto il sorteggio dei quarti di finale e delle semifinali di UEFA Europa League 2023/24.

Quarti di finale e semifinali di Europa League Quarti di finale (11 e 18 aprile)

Milan (ITA) - Roma (ITA)

Liverpool (ENG) - Atalanta (ITA)

Leverkusen (GER) - West Ham (ENG)

Benfica (POR) - Marsiglia (FRA) Semifinali (2 e 9 maggio) Benfica / Marsiglia - Liverpool / Atalanta

Milan / Roma - Leverkusen / West Ham

Il Liverpool giocherà contro l'Atalanta, già affrontata nella fase a gironi di UEFA Champions League 2020/21: i Reds hanno vinto 5-0 a Bergamo, ma la Dea si è imposta 2-0 ad Anfield. Sfida tutta italiana tra Milan e Roma, che si incontreranno per la prima volta nelle competizioni UEFA.

Il West Ham torna subito in Germania per affrontare il Leverkusen dopo aver eliminato il Friburgo agli ottavi. Il Benfica affronterà invece il Marsiglia; la squadra portoghese ha battuto l'OM ai gol in trasferta e raggiunto la finale di Coppa dei Campioni 1989/90 e ha avuto la meglio nell'ultima sfida, trionfando con un 3-2 complessivo agli ottavi di Europa League 2009/10.

Come funzionava il sorteggio?

Il sorteggio dei quarti di finale era aperto, ovvero non prevedeva teste di serie e ammetteva confronti tra squadre della stessa nazione. I quarti di finale sono stati numerati da 1 a 4 per il sorteggio delle semifinali a seguire.

C'era anche un sorteggio per la finale?

Sì, per scopi amministrativi. La vincente della semifinale 1 giocherà in casa la finale di Europa League in programma a Dublino mercoledì 22 maggio 2024.