Ritorno ottavi di finale di Europa League: avanti Atalanta, Milan e Roma, ai quarti anche West Ham, Benfica e Leverkusen

Il Milan vince 3-1 a Praga, la Roma perde in maniera indolore, l'Atalanta vince in rimonta. Successo largo per il Liverpool contro lo Sparta ad Anfield, mentre West Ham, Benfica e Leverkusen faticano per conquistarsi un posto nel sorteggio di venerdì per quarti di finale.

UEFA.com vi racconta le gare di ritorno degli ottavi di finale.

Qualificate ai quarti di finale Atalanta (ITA)

Benfica (POR)

Leverkusen (GER)

Liverpool (ENG)

Marseille (FRA)

Milan (ITA)

Roma (ITA)

West Ham (ENG) I sorteggi per il resto della competizione si terranno venerdì alle 13:00 CET in diretta streaming.

Liverpool - Sparta Praha 6-1 (tot. 11-2)

Dopo il 5-1 dell'andata, il Liverpool travolge lo Sparta Praga anche ad Anfield grazie alle reti di Darwin Núñez (7'), Bobby Clark (8'), Mohamed Salah (10'), Cody Gakpo (14' e 55') e Dominik Szoboszlai (48'). Per gli ospiti il gol della bandiera viene messo a segno da Veljko Birmančević (42').

Statistica: solo una sfida nella storia dell'Europa League ha visto più gol complessivi: 14 nel 9-5 complessivo tra andata e ritorno nel successo dei Rangers sull'Anversa nel 2020/21.

Highlights: Liverpool - Sparta Praga 6-1

Brighton - Roma 1-0 (tot. 1-4)

La Roma contiene il Brighton e festeggia la qualificazione ai quarti di finale di UEFA Europa League. Forte del 4-0 dell'andata, la squadra di Daniele De Rossi cade 1-0 in Inghilterra contro la formazione allenata da Roberto De Zerbi, trafitta da un gran gol nel primo tempo di Danny Welbeck: una sconfitta indolore per i Giallorossi, che confermano la dimensione europea e continuano l'avventura nella competizione.

Leggi il report completo.

Statistica: la Roma ha vinto le ultime dieci doppie sfide a eliminazione diretta in competizioni UEFA.

Highlights: Brighton - Roma 1-0

Rangers - Benfica 0-1 (tot. 2-3)

I Rangers, finalisti nel 2022, escono agli ottavi in virtù del gol nella ripresa di Rafa Silva. Tom Lawrence e John Souttar sbagliano le occasioni capitate ai padroni di casa, prima che l'unico gol - segnato in contropiede - regali al Benfica la prima vittoria in Scozia dal 1960.

Statistica: i Rangers hanno perso in casa contro un avversario portoghese per la prima volta in assoluto in una competizione UEFA.

Highlights: Rangers - Benfica 0-1

Slavia Praha 1-3 AC Milan (agg: 3-7)

Il Milan accede ai quarti di finale di UEFA Europa League grazie al successo per 3-1 contro uno Slavia Praga che resta in dieci nel primo tempo come all'andata terminata 4-2 per i Rossoneri. A segno Cristian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek e Rafael Leão.

Leggi il report completo.

Statistica: in 65 doppi confronti di competizioni in cui ha giocato in casa l'andata, il Milan ha vinto 47 volte e ha superato il turno in 41 occasioni.

Highlights: Slavia Praga - Milan 1-3

Verso Dublino Quarti di finale: 11 e 18 aprile

Semifinali: 2 e 9 maggio

Finale: 22 maggio (Dublino)

West Ham - Friburgo 5-0 (tot. 5-1)

La doppietta di Mohammed Kudus blinda la qualificazione del West Ham dopo la sconfitta dell'andata. Lucas Paquetá porta in pari la sfida dopo appena 9 minuti, Jarrod Bowen sigla il 2-0 al 32', mentre Aaron Cresswell cala il tris al 52'. Sul finale si scatena Kudus che segna due gol, di cui uno su azione solitaria dopo una cavalcata da centrocampo.

Statistica: con questi cinque gol, il West Ham ha registrato la sua vittoria più larga in competizioni UEFA.

Highlights: West Ham - Freiburg 5-0

Leverkusen - Qarabağ 3-2 (tot. 5-4)

La doppietta di Patrik Schick nei minuti di recupero regala al Leverkusen la qualificazione ai quarti di finale in modo rocambolesco. I padroni di casa sembravano destinati a soccombere quando i gol di Abdellah Zoubir e Juninho, intervallati dall'espulsione di Elvin Jafarguliyev, portano un Qarabağ in dieci uomini in vantaggio tra andata e ritorno. Al 72' Jeremie Frimpong accorcia per i tedeschi e nei minuti di recupero Schick, entrato a partita in corso, completa la straordinaria rimonta del Leverkusen con una doppietta.

Statistica: il Qarabağ non ha mai vinto nelle sue dieci partite contro avversari tedeschi e ha perso in tutte e cinque le sue trasferte in Germania.

Highlights: Leverkusen - Qarabağ 3-2

Villarreal - Marsiglia 3-1 (tot. 3-5)

Il Marsiglia vola ai quarti di finale di Europa League nonostante la parziale rimonta del Villarreal. Dopo il 4-0 dell'andata, il colpo di testa di Etienne Capoue dà il via al tentativo di rimonta degli spagnoli. Alexander Sørloth e Yerson Mosquera riducono a un solo gol il gap rispetto all'andata, ma nei minuti di recupero la rete di Jonathan Clauss spegne definitivamente le velleità dei campioni del 2021.

Statistica: il Marsiglia accede ai quarti di finale di Europa League per la prima volta dal 2017/18, anno in cui perse la finale contro l'Atlético de Madrid.

Highlights: Villarreal - Marsiglia 3-1

Atalanta - Sporting CP 2-1 (tot. 3-2)

Per la quinta volta nella sua storia, l'Atalanta centra i quarti di una competizione UEFA. A Bergamo, la squadra di Gian Piero Gasperini supera 2-1 in rimonta lo Sporting CP nel ritorno degli ottavi di UEFA Europa League e si qualifica grazie all'1-1 di Lisbona: Ademola Lookman e Gianluca Scamacca rispondono al gol di Pedro Gonçalves e scatenano la festa dei tifosi.

Leggi il report completo.

Statistica: qualificazioni comprese, l'Atalanta ha perso una sola delle ultime 21 partite di Europa League (V12 P8).

Highlights: Atalanta - Sporting CP 2-1

