Brighton-Roma 1-0 (tot. 1-4): Giallorossi battuti ma qualificati

La Roma contiene l'urto del Brighton e festeggia la qualificazione ai quarti di finale di UEFA Europa League. Forte del 4-0 dell'andata, la squadra di Daniele De Rossi cade 1-0 in Inghilterra contro la squadra di Roberto De Zerbi, trafitta da un gran gol nel primo tempo di Danny Welbeck: una sconfitta indolore per i Giallorossi, che confermano la dimensione europea e continuano l'avventura nella competizione.



Brighton-Roma 1-0: la partita minuto per minuto e le reazioni



De Rossi presenta una Roma senza Romelu Lukaku, indisponibile, e Paulo Dybala, in panchina, contro un Brighton presumibilmente tutto votato all'attacco per rimediare il pesante passivo di una settimana fa. La prima chance è comunque dei Giallorossi, con Sardar Azmoun che approfitta di un pallone perso dall'ivoriano Simon Adingra e calcia senza troppe esitazioni: la conclusione del nazionale iraniano sfila vicinissima al palo.

L'ex giocatore del Bayer Leverkusen trova anche il gol qualche minuto dopo, annullato però dall'arbitro per un precedente fallo sul difensore olandese Jan Paul van Hecke. Al 37', però, gli inglesi sbloccano il risultato. Welbeck, ricevuto il pallone da Pervis Estupiñán, approfitta dello spazio che gli concedono i Giallorossi e con un bellissimo tiro a giro non dà scampo a Mile Svilar: per l'ex attaccante di Manchester United e Arsenal è il primo gol europeo in stagione.

La gioia di Danny Welbeck dopo il gol dell'1-0 del Brighton & Hove Albion alla Roma Getty Images

Si va all'intervallo con la squadra di De Zerbi avanti di misura e nella ripresa l'ex tecnico di Sassuolo e Shakhtar prova ad alzare il tasso tecnico della squadra: entrano Ansu Fati e Facundo Buonanotte, che prendono il posto di Adam Lallana e Julio Enciso. Svilar è attento su un velo di Welbeck sul cross proprio di Ansu Fati, ex talento del Barcellona, poi Leonardo Spinazzola è protagonista di uno slalom ubriacante e va alla conclusione: il tiro dell'esterno sinistro, però, scheggia il palo.

Il Brighton passa alla difesa a tre e solo la bravura di Svilar nega agli inglesi la gioia del raddoppio: il portiere della Roma è infatti protagonista di una super parata sul colpo di testa di Adingra, trovato bene dal tedesco Pascal Gross. De Rossi decide di coprirsi e inserisce Diego Llorente, decisivo domenica a Firenze, al posto di Nicola Zalewski: la Roma passa alla difesa a cinque.



Highlights: Roma-Brighton 4-0

Gli inglesi ci provano fino all'ultimo, Ansu Fati esalta ancora una volta i riflessi del portiere serbo: sono i Giallorossi a qualificarsi, l'abbraccio tra i due tecnici e amici, De Rossi e De Zerbi, suggella i quarti di finale della Roma, raggiunti per il quarto anno di fila. Il Brighton, in una splendida stagione d'esordio, saluta l'Europa tra gli applausi.