Cosa guardare al ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League

I quarti di finale di UEFA Europa League sono sempre più vicini. Mentre Liverpool e Roma hanno già un piede al sorteggio di venerdì, molte altre sfide rimangono in bilico. Il Leverkusen torna ad affrontare il Qarabağ con il punteggio sul 2-2, proprio come Rangers e Benfica, mentre il West Ham insegue il Friburgo ma ha il vantaggio di giocare davanti al suo pubblico.

In questo articolo presentato da Enterprise Rent-A-Car, selezioniamo i temi più caldi delle gare di ritorno del 14 marzo. E ricorda: ogni missione è importante.

18:45 CET

Villarreal - Marsiglia (0-4)

Rangers - Benfica (2-2)

West Ham - Freiburg (0-1)

Slavia Praga - AC Milan (2-4)

21:00 CET

Brighton - Roma (0-4)

Leverkusen - Qarabağ (2-2)

Atalanta - Sporting CP (1-1)

Liverpool - Sparta Praga (5-1)

Prossime tappe Sorteggio quarti di finale e semifinali: 15 marzo

Quarti di finale: 11 e 18 aprile 

Semifinali: 2 e 9 maggio

Finale: 22 maggio



Cosa guardare

Qarabağ non ancora spacciato contro il Leverkusen

"Non voglio nominare nessun singolo, ma hanno giocatori di qualità che militano nei campionati più importanti", aveva detto a buon motivo Xabi Alonso a proposito del Qarabağ. Per 91 minuti, i campioni dell'Azerbaigian sono stati in vantaggio contro la squadra di Leverkusen, prima del gol del 2-2 di Patrik Schick.

Il Qarabağ è cresciuto costantemente durante i 16 anni di Gurban Gurbanov in panchina. Alonso ha ricordato i pareggi contro l'Atlético Madrid in UEFA Champions League 2017/18 e, anche se gran parte dei successi della squadra azera sono arrivati in casa, le sue prestazioni in trasferta sono state sempre più convincenti. "Preparerò i ragazzi per giocare ancora meglio in Germania", ha avvertito Gurbanov. Non stentiamo a crederci.

Highlights: Qarabağ - Leverkusen 2-2

Friburgo nella tana del West Ham

G10 V10 P0 S0 GF25 GS6. Di chi è questo bilancio casalingo in Europa? Non Inter, Real Madrid, Bayern, Atlético Madrid e neppure Manchester City (che è a 12 vittorie interne): è del West Ham. I detentori della UEFA Europa Conference League sono stati formidabili in casa nelle ultime due stagioni e, anche dopo aver perso 1-0 sul campo del Friburgo, sanno che basterà un'altra vittoria.

"Non eravamo in forma", ha commentato David Moyes dopo la gara di andata. "Faremo di tutto per cercare di ribaltare la situazione, ma avremo il nostro pubblico". Molto grava sulle spalle di Jarrod Bowen, che il mese scorso ha segnato la sua prima tripletta da professionista ma che in Germania ha peccato di precisione. I fedelissimi del West Ham e l'Inghilterra in generale sperano che questa partita possa avere ripercussioni sulla lista di accesso alla prossima Champions League.

Highlights: Friburgo - West Ham 1-0

Rangers e Benfica riprendono la bagarre

Benfica e Rangers sono arrivati alla gara di andata dopo una sconfitta in campionato. Per la formazione lusitana è stata particolarmente dura, 5-0 in casa del Porto, ma anche la squadra scozzese è andata a Lisbona in cerca di un riscatto. "Il mister ci ha detto che, visto che loro erano in casa, dovevano dare una risposta dopo l'ultimo risultato", ha commentato l'attaccante Fábio Silva (Rangers). "Noi, però, non siamo abituati a difendere troppo".

I Rangers in effetti si sono difesi, poiché il Benfica ha totalizzato 24 tiri in porta e 13 calci d'angolo. Il 2-2 finale è stato una sorta di vittoria per gli ospiti e una sorta di sconfitta per i portoghesi. "Dobbiamo essere positivi, credere in noi stessi e correggere gli errori", ha detto Nicolás Otamendi del Benfica. "Stiamo attraversando una fase difficile; l'importante è che il gruppo sia unito e cerchi di andare avanti". Ma i Rangers proveranno a rendere loro la vita difficile, soprattutto ad Ibrox.

Highlights: Benfica - Rangers 2-2