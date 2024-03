Europa League round of 16 second legs: Game-by-game preview

Liverpool e Roma hanno entrambe un piede nei quarti di finale di UEFA Europa League, ma la qualificazione è ancora tutt'altro che decisa nelle rimanenti partite degli ottavi.

Ecco una breve guida alle gare di ritorno degli ottavi di finale.

Giovedì 14 marzo

Le tre partite tra queste due squadre hanno prodotto finora tre pareggi emozionanti; questa volta però una delle due dovrà vincere. I Rangers sono stati "vicini a scrivere la storia" a Lisbona, secondo il tecnico Philippe Clement, la cui squadra è stata rimontata due volte dagli avversari. La compagine scozzese si è difesa con determinazione, trascinata da un super Jack Butland che è stato determinante nei 24 tiri in porta. Le Aquile dovranno affilare gli artigli a Glasgow e fare i conti con il fattore Ibrox.

Lo sapevi?

Ci sono stati 14 gol in soli tre incontri tra Rangers e Benfica, con sette reti a testa.

Highlights: Benfica - Rangers 2-2 

"Non siamo stati cinici", ha detto con rammarico l'allenatore degli Hammers, David Moyes, dopo l'andata. "Faremo di tutto per cercare di ribaltare la sconfitta. Al ritorno avremo il nostro pubblico a sostenerci". Lo stadio di casa è diventato un fortino per la formazione inglese che nelle ultime due stagioni europee ha vinto le ultime dieci partite casalinghe. Riuscirà il Friburgo a difendere il prezioso vantaggio anche al ritorno?

Lo sapevi?

Il gol della vittoria segnato da Michael Gregoritsch sul finale dell'andata ha messo fine a una serie di 395 minuti senza subire gol per il West Ham in Europa League.

Highlights: Friburgo - West Ham 1-0 

"Possiamo ribaltare la situazione", ha detto l'allenatore dello Slavia, Jindřich Trpišo-ký, dopo l'emozionante partita dell'andata. "Spingeremo di più in casa". Se è così, allora allacciate le cinture. L'incontro in Italia è stato ad alta tensione, con lo Slavia che ha messo in seria difficoltà i rossoneri nonostante abbia giocato più di un'ora in dieci uomini, e il Milan che ha avuto bisogno del gol di Christian Pulišić sul finale per rilassarsi. Ma al ritorno si riparte dallo 0-0 e Stefano Pioli sa che i suoi ragazzi "devono ancora lottare per raggiungere il prossimo turno".

Lo sapevi?

Il Milan ha perso solo una delle ultime 13 partite contro squadre della Cechia, vincendone nove.

Highlights: Milan - Slavia Praga 4-2 

Fino al vantaggio di Jordan Veretout a metà del primo tempo, tra le due squadre regnava l'equilibrio. Dopo il gol, la squadra di Jean Louis Gasset ha cambiato marcia e ha segnato altri tre gol (di cui due del miglior marcatore di sempre del torneo, Pierre-Emerick Aubameyang), lasciando al Villarreal poche speranze per la qualificazione ai quarti di finale. I tifosi del Sottomarino Giallo possono però aggrapparsi agli ottimi risultati casalinghi nelle competizioni UEFA. Un gol all'inizio del ritorno potrebbe rendere le cose più interessanti.

Lo sapevi?

A Marsiglia, il Villarreal ha subito tre gol nel primo tempo di una partita europea solo per la terza volta.

Highlights: Marsiglia - Villarreal 4-0

Cosa succede dopo? Le vincitrici degli ottavi accedono al sorteggio di venerdì per i quarti di finale, che sarà aperto e senza teste di serie.

Il Qarabağ ha spaventato il Leverkusen a Baku, andando vicino a batterlo come mai nessuno c'era riuscito in questa stagione. E non è stato un caso, come ha ammesso Xabi Alonso. "Siamo fortunati ad essere riusciti a pareggiare", ha dichiarato l'allenatore spagnolo. "Il Qarabağ è stato sfortunato perché non è riuscito a sfruttare tutte le sue occasioni. La qualificazione è ancora 50-50". Alonso ha detto che molti dei ragazzi di Gurban Gurbanov sono in grado di giocare ai massimi livelli e in Germania vedremo da vicino cosa sanno fare.

Lo sapevi?

Il Leverkusen ha segnato il suo 100° e 101° gol della stagione nel 2-2 dell'andata.

Highlights: Qarabağ - Leverkusen 2-2 

La Dea non è riuscita a sfruttare le tante occasioni create all'andata dove ha anche colpito tre pali, rimanendo con un po' di amaro in bocca dopo l'1-1 in Portogallo. Marten de Roon è sicuro che con qualche piccolo accorgimento l'Atalanta potrà vincere a Bergamo e qualificarsi ai quarti di finale. "Avremmo dovuto vincere. A parte i primi 15-20 minuti, è stato un dominio dell'Atalanta", ha detto. "Abbiamo giocato abbastanza bene. Nel ritorno ci sarà una pressione diversa, perché sarà una partita decisiva. Cercheremo di fare lo stesso, ma di segnare di più".

Lo sapevi?

L'Atalanta è imbattuta nelle ultime cinque partite di competizioni UEFA contro lo Sporting CP (V2 P3).

Highlights: Sporting CP - Atalanta 1-1 

Jürgen Klopp ha avuto parole di elogio per Darwin Núñez dopo che i due splendidi gol dell'attaccante hanno spento le speranze dello Sparta. "Ha un talento incredibile ma può ancora migliorare". A proposito di crescita, i giovani del Liverpool sono stati molto elogiati quando hanno aiutato i Reds a vincere la Coppa di Lega inglese il mese scorso e, con un vantaggio di 5-1, non stupitevi se alcuni di loro saranno in campo accanto a un talento assoluto come Núñez nel ritorno.

Lo sapevi?

Núñez in questa stagione ha raggiunto per la seconda volta in carriera la doppia cifra tra gol e assist in tutte le competizioni.

Highlights: Sparta Praha - Liverpool 1-5 

"L'unica cosa che possiamo fare è provarci", ha commentato Pascal Gross dopo la pesante debacle del Brighton a Roma. Il tecnico italiano Roberto De Zerbi ha ammesso che la sua squadra "ha giocato al 20% in meno di quanto può fare". I Seagulls avranno bisogno di questo e di altro se vorranno prolungare la loro prima avventura in una competizione UEFA. L'attaccante della Roma, Romelu Lukaku, ha trascorso otto anni in Premier League e sa che la sua squadra non può rilassarsi. "Contro le squadre inglesi non è mai finita", ha detto.

Lo sapevi?

La Roma ha subito quattro o più gol in due delle sue ultime tre partite in Inghilterra; ha perso 5-2 a Liverpool nel 2018 e 6-2 in casa del Man United nel 2021.

Highlights: Roma - Brighton 4-0 

