Andata ottavi di finale Europa League: poker Roma e Milan, Liverpool travolgente

Nelle gare d'andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League, la Roma ha messo una seria ipoteca sui quarti di finale, il Milan ha battuto 4-2 lo Slavia Praga mentre l'Atalanta mercoledì ha pareggiato 1-1 in Portogallo.

UEFA.com riassume le gare di andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League.

I Reds giocano una partita praticamente perfetta e travolgono a domicilio lo Sparta che al ritorno ad Anfield si troverà una montagna da scalare. I Reds passano in vantaggio dopo appena sei minuti con un calcio di rigore di Alexis Mac Allister, e chiudono la prima frazione di gioco sul 3-0 grazie alla doppietta di Darwin Núñez. Nella ripresa i padroni di casa accorciano con un autogol di Conor Bradley, ma la squadra di Jürgen Klopp chiude virtualmente la gara con le reti di Luis Díaz (53') e Dominik Szoboszlai (94').

Statistica: lo Sparta Praha non vince una gara d'andata in competizioni UEFA da 16 doppie sfide (P6 S10).

Show della Roma nel primo round degli ottavi di UEFA Europa League. I Giallorossi regalano spettacolo e superano il Brighton con un roboante 4-0 che vale una seria ipoteca sulla qualificazione. In gol Paulo Dybala (13'), Romelu Lukaku (43'), Gianluca Mancini (64') e Bryan Cristante (68').

Leggi il report completo.

Statistica: la Roma ha perso solo una delle ultime 31 partite casalinghe UEFA (V23 P7), mentre Lukaku ha segnato il suo 27° gol in Europa League; solo Radamel Falcao (30) e Pierre-Emerick Aubameyang (33) ne hanno segnati di più.

Il Bayer Leverkusen trova il pari nei minuti di recupero con la rete di Patrik Schick e allunga a 35 partite la striscia senza sconfitte in stagione. I padroni di casa passano meritatamente in vantaggio con Yassine Benzia e raddoppiano allo scadere del primo tempo con una bella azione personale di Juninho. I tedeschi accorciano al 70' con Florian Wirtz e nei minuti di recupero trovano il colpo di testa di Schick che regala un prezioso pari alla capolista della Bundesliga.

Statistica: il Leverkusen nella capitale azera ha segnato il 100° e 101° gol di questa stagione.

Pierre-Emerick Aubameyang segna una doppietta nel 4-0 del Marsiglia contro i vincitori dell'Europa League 2020/21. Due gol nel giro di cinque minuti nel primo tempo - un colpo di testa ravvicinato di Jordan Veretout e un'autorete di Yerson Mosquera - stordiscono gli ospiti, prima che il rigore realizzato con freddezza da Aubameyang porti il risultato sul 3-0 prima dell'intervallo. I padroni di casa allungano il margine di vantaggio con una splendida conclusione di Aubameyang, mentre gli ospiti a metà del secondo tempo restano in dieci per il rosso ad Alberto Moreno.

Statistica: Aubameyang contro il Villarreal ha segnato il suo 32° e 33° gol in Europa League, aumentando il suo vantaggio su Radamel Falcao (30) in cima alla classifica dei marcatori di tutti i tempi nella competizione.

Prossime tappe Le gare di ritorno si giocheranno giovedì 14 marzo, con tempi supplementari in caso di parità dopo 90 minuti (la regola dei gol in trasferta è stata abolita). Le otto vincitrici accedono al sorteggio degli ultimi turni della competizione di venerdì 15 marzo.

In una partita emozionante e ricca di cambi di fronte, i Rangers passano in vantaggio al 7' con un colpo di testa di Tom Lawrence. I padroni di casa trovano il pari al secondo minuto di recupero del primo tempo con un calcio di rigore di Ángel di María dopo un fallo di mano di Harry Souttar, ma sempre nel recupero gli ospiti tornano nuovamente in vantaggio con Dujon Sterling. I Rangers si difendono strenuamente ma nel forcing degli avversari, Connor Goldson segna l'autogol che fissa il risultato sul 2-2.

Statistica: il Benfica non ha mai perso una partita di Europa League in casa all'Estádio do SL Benfica.

Il West Ham spreca molto e viene punito a dieci minuti dalla fine da un gol di Michael Gregoritsch. Gli Hammers avevano battuto il Friburgo in casa e in trasferta durante la fase a gironi, ma tornano a Londra con un gol da recuperare.

Statistica: Gregoritsch ha segnato cinque gol in Europa League in questa stagione, il maggior numero di gol per un giocatore del Friburgo in una singola edizione in competizioni UEFA.

Il Milan batte lo Slavia Praga 4-2 nell'andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League a San Siro. Gol di Olivier Giroud, pari di David Douděra, poi reti di Tijjani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek. Nella ripresa accorcia Ivan Schranz e poi cala il poker Christian Pulisc. Ritorno tra una settimana in Cechia.

Leggi il report completo.

Statistica: il Milan ha vinto tutti e sette gli incontri contro le squadre ceche in casa.

L'Atalanta porta via un buon pareggio da Lisbona nell'andata degli ottavi di UEFA Europa League. Contro uno Sporting CP già affrontato nella fase a gironi, la squadra di Gian Piero Gasperini va sotto ma riesce a recuperare in una sfida caratterizzata da ben quattro legni, uno colpito dai portoghesi e tre dalla Dea: all'Estádio José Alvalade finisce 1-1, con Gianluca Scamacca che al 39' risponde al vantaggio di Paulinho (17').

Leggi il report completo.

Statistica: lo Sporting CP ha vinto due delle ultime 25 partite UEFA contro avversari italiani (P10 S13).

