Cosa guardare agli ottavi di finale di UEFA Europa League

La Dublin Arena, sede della finale, comincia a intravedersi all'orizzonte mentre la UEFA Europa League 2023/24 giunge nelle fasi calde. Agli ottavi di finale tornano in campo le vincitrici dei gironi, tra cui Liverpool, Brighton, e tre squadre che riaffronteranno tre avversarie dopo pochi mesi.

In questo articolo presentato da Enterprise Rent-A-Car, selezioniamo i temi caldi delle gare di andata degli ottavi. E ricorda: ogni missione è importante.

6 marzo

Sporting CP - Atalanta (18.45 CET)

7 marzo

Sparta Praga - Liverpool (18.45 CET)

Qarabağ - Leverkusen (18.45 CET)

Roma - Brighton (18.45 CET)

Benfica - Rangers (21.00 CET)

Marsiglia - Villarreal (21.00 CET)

Freiburg - West Ham (21.00 CET)

AC Milan - Slavia Praga (21.00 CET)



Prossime tappe Ritorno degli ottavi di finale: 14 marzo

Sorteggio quarti di finale e semifinali: 15 marzo

Quarti di finale: 11 e 18 aprile 

Semifinali: 2 e 9 maggio

Finale: 22 maggio

Cosa guardare

Sparta sulla via del Liverpool

La partenza annunciata da Jürgen Klopp a fine stagione ha scaldato il Liverpool come mai prima d'ora, con giocatori, tifosi e staff che cercano di salutare il tecnico in grande stile. Escludendo la finale di FA Cup, la finale di Europa League a Dublino potrebbe essere l'ultima partita del tedesco da allenatore dei Reds.



Naturalmente, il Liverpool non ha ottenuto i successi degli ultimi nove anni guardando troppo avanti. Innanzitutto, la Sparta Praga non sarà un'avversaria facile: l'ultima volta, infatti, la squadra ceca ha eliminato il Galatasaray ribaltando la sconfitta per 3-2 dell'andata con una vittoria casalinga per 4-1.

Guarda il gol della vittoria del Liverpool contro lo Sparta nel 2011

De Zerbi in missione a Roma

Per sua stessa ammissione, Roberto De Zerbi non ha espresso tutte le sue potenzialità da giocatore. Cresciuto nelle giovanili del Milan, ha collezionato solo tre presenze in Serie A con il Napoli e proseguito la carriera nelle serie minori. "Ho deciso di godermi appieno quello che non sono riuscito a godermi da giocatore", ha detto l'anno scorso a proposito della sua scelta di allenare. "Gli stadi pieni, le grandi giocate, i protagonisti".



Il tecnico, 44 anni, sta realizzando il suo sogno. Dopo il Sassuolo e lo Shakhtar, è arrivato al Brighton con il compito poco invidiabile di riprendere da dove Graham Potter aveva interrotto ma ha superato ogni aspettativa, portando la squadra in Europa per la prima volta. I Gabbiani hanno spiccato il volo nella fase a gironi e ora De Zerbi si appresta a scendere in campo davanti ai 67.000 spettatori dello stadio Olimpico.

Déjà vu a non finire

La UEFA Europa League è fatta di viaggi in territori sconosciuti contro nuovi club cercano di sfidare lo status quo, come il Brighton. Per sei partecipanti agli ottavi, però, ci sarà una sfida contro un'avversaria incontrata nella fase a gironi pochi mesi fa.



Il West Ham si presenterà alla sfida contro il Friburgo in fiducia, dopo aver vinto in casa e in trasferta, ma da allora ha perso terreno in campionato. Vale il contrario per lo Sporting CP, che contro l'Atalanta spera in un successo maggiore rispetto all'unico punto conquistato nella fase a gironi. Poi c'è il Qarabağ, battuto due volte dal Leverkusen (punteggio complessivo: 6-1); come però ha dimostrato contro il Braga, sottovalutarlo è un grosso rischio.

Highlights fase a gironi: Leverkusen - Qarabağ 5-1