Analisi della partita Swissquote: la Roma supera il Feyenoord ai rigori

La terza sfida tra Roma e Feyenoord in altrettante stagioni si è conclusa con il terzo successo consecutivo dei giallorossi, qualificati agli ottavi di finale di UEFA Europa League ai calci di rigore.

Tuttavia, come sottolinea questo articolo offerto da Swissquote, lo spareggio è stato degno di nota anche per alcuni aspetti tattici interessanti. L'osservatore David Adams, che lavora insieme all'unità di analisi UEFA, valuta tre caratteristiche di rilievo.

La partita minuto per minuto

Il Feyenoord sfrutta gli spazi in fase di transizione

Analisi tattica Europa League: il Feyenoord sfrutta gli spazi

Il primo video mostra il Feyenoord che cerca di trovare varchi nella difesa a tre della Roma. Dopo una palla persa, a volte i terzini della Roma si staccano dal reparto, lasciando spazi da sfruttare.

Come vediamo nella prima clip, il gol del vantaggio arriva direttamente dopo un palla persa dalla Roma sulla destra dopo un contro pressing mancato. Quando Mats Wieffer riconquista la palla, improvvisamente ci sono sei giocatori del Feyenoord in attacco che puntano i tre difensori della Roma. Dopo 20 secondi dall'intercetto di Wieffer, Santiago Giménez mette la palla in rete.

La seconda clip mostra il Feyenoord che avanza dalle retrovie, con Wieffer che scatta in campo aperto e sfiora il 2-0. Lo stesso giocatore è nuovamente coinvolto nella terza clip, che illustra un esempio del secondo tempo.

La Roma sovraccarica le fasce

Analisi tattica Europa League: la Roma sovraccarica le fasce

Il secondo punto chiave riguarda la fascia sinistra della Roma, che cerca di andare due contro uno con il terzino Lutsharel Geertruida. "La Roma ha cercato di fare superiorità numerica a sinistra", ha detto Adams sottolineando il ruolo di Lorenzo Pellegrini. Nella prima clip, è proprio lui a portare la palla lungo la fascia e a servire un cross per Bryan Cristante, seguendo la corsa centrale del compagno.

I movimenti e le combinazioni tra Stephan El Shaaraway e Pellegrini sono un tema ricorrente del primo tempo. La seconda clip, che si conclude con un tiro di Pellegrini, mostra l'attaccante ex Milan all'opera. Leonardo Spinazzola avanza sulla linea laterale, mentre El Shaaraway gli si muove alle spalle prima di restituirgli il pallone.

El Shaaraway è nuovamente coinvolto nella terza clip – il gol del pareggio della Roma – quando uno scambio sulla diagonale crea un uno contro uno con Geertruida prima dell'assist per Pellegrini. Questa settimana, El Shaaraway si è classificato quarto nella competizione per passaggi negli ultimi 30 metri, 20 (percentuale di riuscita del 67%).

Le rotazioni a metà campo della Roma

Analisi tattica Europa League: le rotazioni a metà campo della Roma

Anche la fluidità della Roma ha attirato l'attenzione dell'osservatore UEFA, perché i centrocampisti si sono alternati costantemente per andare in superiorità numerica al centro o sull'esterno.

La prima clip del video sopra mostra un quattro contro tre con il centrocampo del Feyenoord prima di un cross. Paulo Dybala e Pellegrini sono stati particolarmente determinanti nel creare occasioni con queste rotazioni, ma anche Bryan Cristante ha realizzato dei buoni break, come si vede nella seconda clip.

Lezioni per la crescita dei giocatori

"Questi articoli fanno parte di una strategia che si propone di tradurre quanto visto nelle competizioni per club e per nazionali in spunti utili per la crescita dei giovani a livello elite. Osservando le tendenze dell'Europa League, gli articoli possono essere utilizzati come punto di partenza per lo sviluppo dei giocatori nel panorama europeo".

Olivier Doglia, responsabile formazione e sviluppo tecnico UEFA

