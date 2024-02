Sorteggio ottavi di finale UEFA Europa League: Sporting CP - Atalanta, Milan - Slavia Praga, Roma - Brighton

Sporting CP - Atalanta, Roma - Brighton e Milan - Slavia Praga sono gli accoppiamenti delle formazioni italiane dopo il sorteggio degli ottavi di UEFA Europa League, effettuato venerdì a Nyon presso la sede della UEFA.

Le gare d'andata sono previste per giovedì 7 marzo, mentre quelle di ritorno per giovedì 14 marzo.

Il sorteggio minuto per minuto

Accoppiamenti degli ottavi

Sparta Praha - Liverpool

Marseille - Villarreal

Roma - Brighton

Benfica - Rangers

Freiburg - West Ham

Sporting CP - Atalanta

AC Milan - Slavia Praga

Qarabağ - Leverkusen

Quando si disputano gli ottavi di finale di Europa League?

Tuttavia, dato che due squadre condividono la stessa città, ovvero Benfica e Sporting CP, la gara d'andata dello Sporting CP si giocherà martedì 5 marzo alle 18:45 CET.

Procedura sorteggio degli ottavi di Europa League

Al sorteggio hanno partecipato 16 squadre. Le otto vincitrici della fase a gironi di Europa League sono state inserite nell'urna delle teste di serie; le otto qualificate degli spareggi per la fase a eliminazione diretta sono state inserite nell'urna delle non teste di serie.

Una squadra è stata sorteggiata da ciascuna urna, con le teste di serie designate per giocare il ritorno in casa. I club della stessa federazione non potevano essere sorteggiate l'uno contro l'altro.

Fasce sorteggio Teste di serie

Atalanta (ITA)

Brighton (ENG)

Leverkusen (GER)

Liverpool (ENG)

Rangers (SCO)

Slavia Praha (CZE)

Villarreal (ESP)

West Ham (ENG) Non teste di serie

AC Milan (ITA)

Benfica (POR)

Freiburg (GER)

Marseille (FRA)

Qarabağ (AZE)

Roma (ITA)

Sparta Praha (CZE)

Sporting CP (POR)

Cosa succede dopo?

Le vincitrici degli ottavi di finale avanzano ai quarti di finale. I sorteggi dei quarti e semifinali sono previsti il 15 marzo. Le perdenti sono fuori dall'Europa per questa edizione.