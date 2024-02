Ritorno spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League: passa la Roma ai rigori, il Milan perde ma vola agli ottavi

Pierre-Emerick Aubameyang diventa il miglior marcatore di sempre di UEFA Europa League con 31 gol, grazie alla rete segnata nella vittoria (e qualificazione) del Marsiglia, passa lo Sparta Praga, il Milan perde ma si qualifica dopo il successo dell'andata, mentre la Roma vince ai calci di rigore contro il Feyenoord.

UEFA.com riepiloga tutte le partite di giovedì.

Chi è qualificato? Benfica (POR)

Friburgo (GER)

Marsiglia (FRA)

Milan (ITA)

Qarabağ (AZE)

Roma (ITA)

Sparta Praha (CZE)

Sporting CP (POR)

La Roma è agli ottavi di UEFA Europa League. Lorenzo Pellegrini risponde a Santiago Giménez nel primo tempo, poi l’equilibrio resiste fino al termine dei tempi supplementari. Di Nicola Zalewski il rigore che regala la qualificazione alla formazione di Daniele De Rossi dopo una grande prestazione di Mile Svilar ai calci di rigore.

Statistica: la Roma ha perso una delle ultime 30 partite casalinghe in competizioni UEFA.

Leggi il report completo.

Il rosso a Kaan Ayhan è il punto di svolta per lo Sparta, che ribalta la sconfitta dell'andata per 3-2, eliminando il Galatasaray. Ángelo Preciado segna per i padroni di casa, ma Abdülkerim Bardakcı pareggia poco dopo. Lo Sparta risponde all'espulsione di Kaan Ayhan segnando tre gol con Indrit Tuci, Lukáš Haraslín e Jan Kuchta.

Statistica: lo Sparta ha perso una partita su cinque contro il Galatasaray (V3 P1).

Aubameyang diventa il miglior marcatore di sempre della competizione nel successo in rimonta del Marsiglia. Dopo il 2-2 dell'andata, il gol (e record) di Aubameyang pareggia il rigore di Georgiy Sudakov, mentre le reti nel secondo tempo di Ismaila Sarr e Geoffrey Kondogbia completano la rimonta in favore della formazione francese.

Statistica: a 34 anni, Aubameyang ha segnato in Europa League con Dortmund, Arsenal e Barcellona, oltre che col Marsiglia.

Il Qarabağ blinda la qualificazione agli ottavi nei tempi supplementari, quando Nariman Akhundzade, mette a segno la rete del 2-3. Dopo l'andata persa 4-2, il Braga deve recuperare due gol per andare almeno ai supplementari. I padroni di casa restano in dieci per l'espulsione di Elvin Jafarguliyev nel secondo tempo, e il Braga sfrutta la superiorità segnando con Roger Fernandes e Álvaro Djaló, portando così la sfida ai supplementari. I padroni di casa passano in vantaggio nel primo tempo supplementare con Matheus Silva, ma Simon Banza ristabilisce la parità su rigore, prima del gol di Akhundzade che vale una storica qualificazione agli ottavi di finale.

Statistica: il Qarabağ si è qualificato in 12 delle 13 sfide UEFA dopo aver vinto l'andata in trasferta.

Prossime partite Le vincitrici di queste sfide non saranno teste di serie al sorteggio degli ottavi di venerdì, che le abbinerà alle teste di serie. Le squadre non teste di serie giocheranno in casa all'andata. Teste di serie

Atalanta (ITA)

Brighton (ENG)

Leverkusen (GER)

Liverpool (ENG)

Rangers (SCO)

Slavia Praga (CZE)

Villarreal (ESP)

West Ham (ENG)

Dopo una partita combattuta ma terminata a reti inviolate in Francia, il Benfica supera il turno e si qualifica agli ottavi grazie alla vittoria di misura dell'andata in Portogallo.

Statistica: il Benfica ha superato il turno nelle ultime cinque doppie sfide contro formazioni francesi.

Dopo il 3-1 dell'andata, allo Sporting basta pareggiare 1-1 per qualificarsi agli ottavi. In gol Viktor Gyökeres (13') su assist di Francisco Trincão e Silvère Ganvoula su calcio di rigore (84') dopo un tocco di mani di Marcus Edwards.

Statistica: lo Sporting ha perso due delle ultime 14 partite in competizioni UEFA (V5 P7).

Il Milan si qualifica per gli ottavi di finale della UEFA Europa League nonostante la sconfitta per 3-2 in casa del Rennes grazie al 3-0 dell'andata a San Siro. A segno per i Rossoneri Luka Jović e Rafael Leão, una perla quella dell'attaccante portoghese. Non basta al Rennes la tripletta di Benjamin Bourigeaud.

Statistica: il Rennes ha vinto il ritorno in sette degli ultimi otto doppi confronti in competizioni UEFA.

Leggi il report completo.

La squadra tedesca approda agli ottavi di finale per la seconda stagione consecutiva dopo una straordinaria rimonta in Germania. A quindici minuti dalla fine, il Lens conduceva per 2-0 grazie alle reti di David Pereira da Costa ed Elye Wahi nel primo tempo, ma la doppietta di Roland Sallai (di cui il secondo al 92') porta la sfida ai tempi supplementari. Entrato a partita in corso, Michael Gregoritsch, completa la rimonta qualificando i tedeschi.

Statistica: Gli ultimi cinque gol di Gregoritsch sono arrivati tutti dopo il 70', con il Friburgo in parità o in svantaggio.

