Roma-Feyenoord 1-1 (5-3 dcr): Giallorossi agli ottavi

La Roma è agli ottavi di UEFA Europa League. Lorenzo Pellegrini risponde a Santiago Giménez nel primo tempo, poi l’equilibrio resiste fino al termine dei tempi supplementari. Di Nicola Zalewski il gol che regala la qualificazione alla formazione di Daniele De Rossi.



Roma-Feyenoord 1-1 (5-3 dcr): la partita minuto per minuto e le reazioni



All’Olimpico, nel ritorno del play-off, servono i rigori per consegnare il pass alla fase a eliminazione diretta della UEFA Europa League. Roma e Feyenoord bissano l’1-1 dell’andata, portando la contesa ai tempi supplementari. L’equilibrio, però, persiste ancora, allungando la sfida fino alla lotteria dal dischetto. Mile Svilar si esalta, Zalewski regala gli ottavi ai Giallorossi.



Gli olandesi sbloccano il match al primo affondo: la firma, al 5’, è di Giménez, a segno con la spalla su un tiro completamente sbagliato di Bart Nieuwkoop che, però, si trasforma nell’assist per l’1-0 ospite.



Immediata la reazione dei Giallorossi, subito vicini al pareggio con una doppia, clamorosa opportunità. Dávid Hancko salva sulla linea sul tocco ravvicinato di Romelu Lukaku, poi la sfera finisce sui piedi di Stephan El Shaarawy: conclusione fuori di poco.



La Roma rischia di subire il raddoppio in contropiede (Svilar è bravo a respingere il tentativo di Mats Wieffer), ma, al 15’, ristabilisce l’equilibrio con un destro meraviglioso, a giro, di Lorenzo Pellegrini.



Highlights: Feyenoord-Roma 1-1

Tante emozioni nel primo tempo, pochissime nel secondo. La ripresa scivola via senza vere e proprie palle gol, con le due formazioni incapaci di creare reali problemi ai due portieri. La sfida si protrae, inevitabilmente, ai tempi supplementari.

I Giallorossi sembrano accusare la stanchezza e nella prima frazione subiscono il possesso degli olandesi, che, comunque, non si rendono mai pericolosi dalle parti di Svilar. Più equilibrio nel secondo tempo supplementare, con la formazione capitolina che sfiora il successo al minuto 121: diagonale di Lukaku, miracolo di Timon Wellenreuther, che preserva l’1-1. E allora spazio alla lotteria dei rigori: Svilar diventa l’eroe della serata, neutralizzando i tentativi di Dávid Hancko e Alireza Jahanbakhsh. Di Zalewski il gol decisivo.