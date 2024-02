Rennes-Milan 3-2 (and. 0-3), Rossoneri avanti con Jović e Leão

Il Milan si qualifica per gli ottavi di finale della UEFA Europa League nonostante la sconfitta per 3-2 in casa del Rennes grazie al 3-0 dell'andata a San Siro. A segno per i Rossoneri Luka Jović e Rafael Leão, una perla quella dell'attaccante portoghese. Non basta al Rennes la tripletta di Benjamin Bourigeaud.

LA PARTITA MINUTO PER MINUTO E I COMMENTI

La squadra di Stefano Pioli è subito pericolosa con Leão, che ha campo sulla sinistra per avanzare palla al piede verso l'area del Rennes: l'attaccante punta Warmed Omari e calcia col sinistro davanti a Steve Mandanda, abile nell'opporsi in uscita bassa.

A passare in vantaggio è così il Rennes all'11: Baptiste Santamaria serve in orizzontale sulla trequarti Bourigeaud, il numero 14 controlla ai 25 metri e traccia un diagonale di potenza e precisione che si insacca all'angolino basso alla destra di Mike Maignan.

Luka Jovic esulta dopo il gol AC Milan via Getty Images

La risposta del Milan non tarda ad arrivare: Tijjani Reijnders avanza centralmente tra le linee del Rennes e allarga per la sovrapposizione di Theo Hernández. Il cross del capitano rossonero è perfetto per l'inzuccata vincente di Jović.

Maignan sventa alla grande il tiro a botta sicura di Arnaud Kalimuendo sugli sviluppi di una lunga rimessa laterale. Allo scadere del primo tempo l'ex difensore del Bologna Arthur Theate non trova la porta sulla perfetta punizione calciata da Bourigeaud e si va così al riposo sull'1-1.

Highlights: Milan - Rennes 3-0

Come era successo a inizio partita, Leão si fa ipnotizzare sul più bello da Mandanda anche in apertura di ripresa. E il Rennes torna davanti con Bourigeaud che trasforma un calcio di rigore concesso per un fallo di Simon Kjær su Martin Terrier.

Il Roazhon Park è una bolgia ma a calmare le acque ci pensa Leão, che parte dalla sua metà campo, salta tutti - Mandanda compreso - e insacca nella porta sguarnita.

Il Rennes non si abbatte e torna davanti con un altro rigore di Bourigeaud dopo il fallo di mano in area di Jović. La squadra francese continua a spingere, Maignan è chiamato in causa da Ibrahim Salah e Kalimuendo. Ma il Rennes non passa più.

FORMAZIONI

RENNES: Mandanda; G. Doué (Seidu 57'), Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Santamaria, D. Doué (Blas 71'); Kalimuendo, Terrier (Salah 71'), Gouiri (Yıldırım 83')

MILAN: Maignan; Florenzi (Terraciano 84'), Kjær, Gabbia, Hernández; Musah (Thiaw 80'), Reijnders, Bennacer (Loftus-Cheek 61') ; Pulisic (Chukwueze 61'), Jović, Leão (Ofakor 61').