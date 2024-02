Cosa guardare nel ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League

Prosegue la favola di Qarabağ, Pierre-Emerick Aubameyang ha la possibilità di entrare nella storia, mentre Roma e Feyenoord incrociano ancora una volta le loro strade in Europa quando si affronteranno nel ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League.

In questo articolo presentato da Enterprise Rent-A-Car, vi raccontiamo gli spunti più interessanti delle partite di rigorno.

Partite pomeridiane (18:45 CET)

Tolosa - Benfica (andata 1-2)

Rennes - Milan (andata 0-3)

Friburgo - Lens (andata 0-0)

Qarabağ - Braga (andata 4-2)

Partite serali (21:00 CET)

Roma - Feyenoord (andata 1-1)

Sparta Praga - Galatasaray (andata 2-3)

Marsiglia - Shakhtar Donetsk (andata 2-2)

Sporting CP - Young Boys (andata 3-1)

Chi è già qualificato agli ottavi di finale? Atalanta (ITA)

Brighton (ENG)

Leverkusen (GER)

Liverpool (ENG)

Rangers (SCO)

Slavia Praha (CZE)

Villarreal (ESP)

West Ham (ENG)

Guida alle partite di ritorno

Continua la favola Qarabağ

All'ottavo tentativo, in questa edizione il Qarabağ è arrivato tra le prime due del suo girone di Europa League approdando agli spareggi per gli ottavi di finale. La sua prima partita in assoluto in una fase a eliminazione diretta è andata meglio di quanto avrebbe mai osato immaginare grazie al convincente successo per 4-2 contro il Braga in Portogallo.

C'è ancora molto lavoro da fare nel ritorno in Azerbaigian, ma i Cavalieri potrebbero trasformare in realtà il proprio sogno qualificandosi per la prima volta agli ottavi di finale di una competizione europea. "Non dobbiamo sentirci appagati, ma dobbiamo prendere molto seriamente la partita di ritorno", ha avvertito l'allenatore Gurban Gurbanov. "Squadre come il Braga possono ribaltare il risultato a loro favore molto rapidamente".

Highlights: Braga 2-4 Qarabağ

Aubameyang a un gol dal record

Col gol segnato allo Shakhtar nel 2-2 dell'andata, l'attaccante del Marsiglia, Pierre-Emerick Aubameyang, ha raggiunto un importante primato avendo eguagliato l'ex leggenda del Porto e dell'Atlético Madrid, Radamel Falcao, in vetta alla classifica marcatori di tutti i tempi di Europa League con 30 gol.

Aubameyang, che ha già segnato in passato nella competizione con le maglie di Dortmund, Arsenal e Barcellona, avrà l'opportunità di superare il colombiano se scenderà in campo nel ritorno contro lo Shakhtar in Francia. Dovrà però fare attenzione a Romelu Lukaku della Roma, che è andato in gol in 17 delle ultime 18 partite di Europa League ed è complessivamente a quota 26 nella competizione.

Guarda il gol che ha permesso ad Aubameyang di eguagliare Falcao come capocannoniere di sempre di Europa League

Tutto è possibile nella sfida tra Roma e Feyenoord

Non è stata una grande sorpresa vedere che l'andata del Feyenoord contro la Roma si sia conclusa con un pareggio per 1-1 a Rotterdam. È la terza stagione consecutiva che queste squadre si incontrano in una competizione europea, e tutte e quattro le partite finora disputate sono state combattute e ricche di emozioni.

La Roma aveva battuto di misura la formazione dei Paesi Bassi nella finale di Europa Conference League 2021/22 e nei quarti di Europa League 2022/23, quindi il Feyenoord è pienamente consapevole della difficoltà ma spera altresì che alla terza, questa volta la fortuna possa sorridere a loro. "Dobbiamo andare lì sicuri di noi stessi", ha detto il difensore Quilindschy Hartman dopo l'andata. "Siamo stati almeno all'altezza della Roma, e questo è un aspetto positivo in vista del ritorno".

Highlights: Feyenoord - Roma 1-1