Ritorno spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League: anteprima partita per partita

Milan, Benfica, Galatasaray, Sporting CP e Qarabağ arrivano al ritorno in vantaggio, mentre tre sfide, tra cui Roma-Feyenoord, rimangono in bilico dopo i pareggi dell'andata. Ecco gli spunti più interessanti delle prossime partite.

Cosa sono gli spareggi per la fase a eliminazione diretta? Gli spareggi vedono in gara 16 squadre: le otto seconde classificate nella fase a gironi di UEFA Europa League e le otto terze classificate nella fase a gironi di UEFA Champions League. Le sfide si giocano con partite di andata e ritorno e si concludono giovedì 22 febbraio; la regola dei gol in trasferta è stata abolita. Le otto vincitrici accedono al sorteggio degli ottavi di venerdì 23 febbraio, dove troveranno le otto vincitrici dei gironi; le otto squadre sconfitte saranno eliminate dalle competizioni europee 2023/24.

Giovedì 22 febbraio

Due colpi di testa di Ruben Loftus-Cheek e un gol meraviglioso grazie a una combinazione tra Theo Hernández e Rafael Leão hanno regalato ai rossoneri una comoda vittoria casalinga. Il Rennes è stato a tratti pericoloso, ma il Milan ha offerto momenti di qualità che gli ospiti non sono riusciti a contrastare, nonostante alcuni tentativi a fine gara.

Il Rennes ha segnato nelle ultime 17 partite di Europa League tranne due, ma i segnali a San Siro indicano che il Milan potrebbe dare seri problemi in contropiede. La squadra francese dovrà rimanere equilibrata e dare il meglio di sé in attacco per conquistare un risultato a sorpresa nella gara di ritorno.

Il Milan ha in rosa otto giocatori che hanno militato in Francia: Olivier Giroud, Rafael Leão, Mike Maignan, Simon Kjaer, Yacine Adli, Alessandro Florenzi, Ismaël Bennacer e Pierre Kalulu.

Anche se Franck Haise ritiene che "molti giocatori non hanno giocato al livello che avremmo voluto", il Lens ha tenuto a bada un determinato Friburgo. "Crediamo ancora [di poterci qualificare]", commenta il difensore Kevin Danso, che ha negato a Maximilian Eggestein la migliore occasione della serata.

Mentre i "brasiliani della Brisgovia" cercano di raggiungere gli ottavi di finale per la seconda stagione consecutiva, l'allenatore del Lens dichiara che "tutto è ancora possibile" e prova ad andare avanti nella prima stagione europea della squadra francese dal 2007/08.

Prima della gara di andata decisa da un rigore in extremis di Ángel Di María, Simão Sabrosa – ex Benfica e responsabile delle relazioni internazionali del club – ha detto che la forte comunità portoghese in Francia potrebbe ispirare la squadra a Tolosa.

I due volte campioni d'Europa, in effetti, potrebbero aver bisogno dei loro tifosi, perché hanno avuto difficoltà a battere una squadra che esordiva nella fase a eliminazione diretta ma che è apparsa in fiducia, con una buona circolazione di palla e il momentaneo pareggio firmato da Mikkel Desler.

Al Qarabağ mancano 90 minuti per raggiungere per la prima volta gli ottavi di finale di una competizione europea. All'andata, la squadra di Gurban Gurbanov è riuscita a battere un Braga che aveva vinto le tre precedenti gare casalinghe della fase a eliminazione diretta senza subire gol.

Il Qarabağ si è letteralmente scatenato in Portogallo, con una doppietta di Abdellah Zoubir e i gol di Marko Janković e Juninho. La squadra azera ha ancora del lavoro da fare per qualificarsi ma ha perso solo due delle ultime 26 partite europee in casa.

Chi è qualificato agli ottavi di finale? Atalanta (ITA)

Brighton (ENG)

Leverkusen (GER)

Liverpool (ENG)

Rangers (SCO)

Slavia Praga (CZE)

Villarreal (ESP)

West Ham (ENG)

21:00: Roma - Feyenoord (andata: 1-1)

Quanto peseranno le occasioni mancate all'andata quando Roma e Feyenoord si incontreranno all'Olimpico? Dopo una traversa di Leandro Paredes sullo 0-0, Luka Ivanušec ha colpito un palo esterno su punizione nel recupero del secondo tempo, con il punteggio sull'1-1.

"Per loro è più facile perché abbiamo giocato più o meno allo stesso modo negli ultimi due anni", ha commentato Quilindschy Hartman del Feyenoord a proposito di una partita che si è giocata sei volte in nove anni. La scorsa stagione, la Roma ha prevalso in casa ai supplementari ed è andata in semifinale.

Lo sapevi?

In 18 anni di carriera da giocatore, Daniele De Rossi è stato nominato capitano per la prima volta proprio agli ottavi di UEFA Europa League, contro gli inglesi del Middlesbrough a marzo 2006.



Guidato da Viktor Gyökeres e Marcus Edwards, lo Sporting ha compiuto un passo deciso verso la qualificazione. Edwards, in particolare, ha provocato l'autogol di Aurele Amenda e ha conquistato un calcio di rigore trasformato da Gyökeres.

Lo Sporting, capolista in campionato, si prepara a portare a termine il lavoro davanti al suo pubblico. Lo Young Boys cerca invece la prima vittoria assoluta contro una squadra portoghese e dovrà giocare con maggiore incisività in attacco per avere qualche speranza di ribaltare la situazione.

Non è stato Mauro Icardi, autore del terzo gol, a ricevere gli elogi del compagno Dries Mertens e dall'allenatore Okan Buruk, ma è stato il portiere Fernando Muslera. I tentativi dello Sparta di inserirsi alle spalle della difesa turca e la tattica del contropiede hanno dato problemi al Galatasaray, salvato più volte dall'ex estremo difensore della Lazio.

Buruk ha anche elogiato la reazione dei suoi dopo aver subito il gol di Jan Kuchta, mentre Brian Priske ritiene che i campioni di Cechia abbiano dato "il meglio di sé in campo" nonostante la sconfitta. Se entrambe le squadre riusciranno a replicare le prestazioni dell'andata, la sfida a Praga sarà altrettanto avvincente.

Pierre-Emerick Aubameyang diventerà il capocannoniere assoluto dell'Europa League se andrà a segno nella gara di ritorno. L'attaccante del Marsiglia ha eguagliato i 30 gol di Radamel Falcao aprendo le marcature nella gara di andata, nella quale lo Shakhtar ha recuperato due volte. "Siamo delusi perché ci siamo lasciati scappare la vittoria", ha detto il difensore Samuel Gigot. "Ora dobbiamo acquistare fiducia per vincere la gara di ritorno".

L'allenatore dello Shakhtar, Marino Pušić, è soddisfatto della determinazione esibita dalla sua squadra nella prima partita ufficiale dopo l'eliminazione dalla Champions League con una sconfitta per 5-3 in casa del Porto, 64 giorni prima. "Abbiamo dimostrato carattere recuperando due volte e attaccando ancora", ha detto. "Meritavamo qualcosa in più, ma a volte il calcio è così".

