Andata spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League: vince il Milan, pari per la Roma

Ruben Loftus-Cheek, Ángel Di María e Pierre-Emerick Aubameyang sono stati tra i protagonisti assoluti delle gare d'andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League.

UEFA.com riepiloga tutte le partite di giovedì.

Predictor: com'è andata?

Feyenoord - Roma 1-1

La Roma porta via un buon pareggio da Rotterdam nell'andata degli spareggi di UEFA Europa League. Nella sfida contro il Feyenoord, battuto due anni fa nella finale di UEFA Europa Conference League e la scorsa stagione nei quarti di questa stessa competizione, i Giallorossi conquistano un positivo 1-1, grazie a Romelu Lukaku che risponde nella ripresa al vantaggio realizzato da Igor Paixão: per l'ex attaccante di Chelsea, Manchester United e Inter è il 16esimo gol in stagione.

Statistica: Lukaku è andato in gol in 17 delle ultime 18 partite di UEFA Europa League, segnando 21 gol complessivamente in questa striscia.

Leggi il report completo.

Galatasaray - Sparta Praga 3-2

Il gol nei minuti di recupero di Mauro Icardi regala la vittoria ai turchi. Kerem Demirbay porta in vantaggio il Galatasaray nel primo tempo, ma a inizio ripresa Angelo Preciado sigla il pari. L'autogol di Ladislav Krejčí ripristina il vantaggio dei padroni di casa, ma l'espulsione di Victor Nelsson costringe il Galtasaray in dieci. Jan Kuchta riporta lo Sparta in parità. A dieci minuti dalla fine, Matěj Ryneš viene espulso, e in parità numerica i turchi trovano l'insperato gol della vittoria con Icardi.

Statistica: lo Sparta non vince un'andata in competizioni UEFA da 15 sfide (P6 S9).

Shakhtar Donetsk - Marsiglia 2-2

La rete di Eguinaldo al 94' regala il pareggio al Marsiglia dopo una partita combattuta condita dai gol di Pierre-Emerick Aubameyang (64'), Mykola Matviyenko (68') e Iliman Ndiaye ( 90')

Statistica: Aubameyang è ora il capocannoniere dell'Europa League in condivisione, avendo eguagliato il totale di 30 gol di Radamel Falcao nella competizione.

Young Boys - Sporting CP 1-3

Lo Sporting passa in vantaggio alla mezz'ora con Aurele Amenda su cross dalla destra di Marcus Edwards, e raddoppia dopo dieci minuti con un rigore di Viktor Gyökores. I padroni di casa accorciano al 42' con Filip Ugrinic, ma subiscono il 3-1 con Gonçalo Inácio.

Statistica: lo Sporting ha perso due delle ultime 11 trasferte europee (V4 P5).

Benfica - Tolosa 2-1

La doppietta su rigore di Ángel Di María consente alle Aquile di vincere 2-1 contro il Tolosa che segna il momentaneo pari con Mikkel Desler.

Statistica: il Benfica è ancora imbattuto nel proprio stadio in Europa League (V21 P5).

Prossime partite Le gare di ritorno si giocano il 22 febbraio. Le vincitrici degli spareggi guadagneranno un posto al sorteggio degli ottavi di finale del 23 febbraio e non saranno teste di serie. Le teste di serie sono Atalanta (ITA), Brighton (ENG), Leverkusen (GER), Liverpool (ENG), Rangers (SCO), Slavia Praga (CZE), Villarreal (ESP), West Ham (ENG).

Milan - Rennes 3-0

Un grande Milan batte nettamente il Rennes e si mette in posizione di forza per la qualificazione agli ottavi di UEFA Europa League. A San Siro, nell'andata degli spareggi, i Rossoneri di Stefano Pioli confermano l'ottimo momento di forma e si impongono con un largo 3-0, frutto della doppietta di Ruben Loftus-Cheek e del sigillo di Rafael Leão. Un risultato che permetterà al "Diavolo", nel ritorno in programma tra una settimana a Roazhon Park, di perdere anche con due gol di scarto.

Leggi il report completo.

Statistica: Loftus-Cheek è il primo giocatore a segnare due gol in Europa col Milan dalla doppietta di Kaká contro il Manchester United nella semifinale di Champions League del 2006/07.

Lens - Freiburg 0-0

Nonostante una partita combattuta, le due squadre si dividono il bottino pareggiando 0-0 in Francia.

Statistica: il Lens non è riuscito a segnare per la prima volta in 37 partite casalinghe UEFA dalla sconfitta per 1-0 con la Lazio nel primo turno di Coppa UEFA (settembre 1996).

Braga - Qarabağ 2-4

La doppietta di Abdellah Zoubir permette al Qarabağ di tornare dal Portogallo con un rassicurante 4-2.

Statistica: il Braga non è riuscito a vincere cinque partite casalinghe consecutive in Europa per la prima volta nella sua storia.

Cosa sono gli spareggi per la fase a eliminazione diretta? Agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League partecipano 16 squadre: le otto seconde classificate dei gironi di UEFA Europa League e le terze classificate dei gironi di UEFA Champions League. Le sfide si giocano con gare di andata e ritorno e si concludono giovedì 22 febbraio; la regola del gol in trasferta è stata abolita. Le otto vincitrici accedono al sorteggio degli ottavi di finale del 23 febbraio, dove troveranno le otto vincitrici dei gironi; le squadre sconfitte non saranno più coinvolte nelle competizioni europee 2023/24.

Scarica l'app Europa