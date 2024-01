Andata spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League: anteprima partita per partita

La UEFA Europa League ritorna giovedì 15 febbraio con gli otto spareggi per la fase a eliminazione diretta. Ecco la guida di UEFA.com a ogni partita.

Cosa sono gli spareggi per la fase a eliminazione diretta? Gli spareggi vedono in gara 16 squadre: le otto seconde classificate nella fase a gironi di UEFA Europa League e le otto terze classificate nella fase a gironi di UEFA Champions League. Le sfide si giocano con partite di andata e ritorno e si concludono giovedì 22 febbraio; la regola dei gol in trasferta è stata abolita. Le otto vincitrici accedono al sorteggio degli ottavi di venerdì 23 febbraio, dove troveranno le otto vincitrici dei gironi; le otto squadre sconfitte saranno eliminate dalle competizioni europee 2023/24.

Giovedì 15 febbraio

Highlights quarti di finale: Roma-Feyenoord 4-1

Il Feyenoord si ritrova ad affrontare la Roma per la terza volta in altrettante stagioni. Sconfitta dall'undici di José Mourinho nella prima finale di Europa Conference League nel 2022, la squadra di Rotterdam si è arresa ai giallorossi anche ai quarti di finale della scorsa Europa League. "La Roma gioca con un modulo che non vede spesso da noi", ha detto il tecnico Slot. "Cercherò comunque di sfruttare al meglio quello che ho imparato negli ultimi due incontri".

Il bilancio della Roma contro il Feyenoord non è perfetto (V3 P1 S1) e Mourinho è ancora furioso perché i suoi ragazzi non sono stati in grado di assicurarsi il primo posto nella fase a gironi. "Dovremo giocare contro una grande squadra uscita dalla Champions League", aveva detto prima del sorteggio. "Ma una cosa è certa: neanche i nostri avversari saranno contenti di affrontarci".

Lo sapevi?

Mourinho è l'unico allenatore ad aver vinto UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League e ha un tatuaggio che celebra questa impresa.

Highlights: Galatasaray-Man United 3-3

Il Galatasaray ha affrontato lo Sparta quattro volte negli anni '90 (V1 P1 S2), ma mai dopo il 2000, e ha negato al Manchester United il trasferimento dalla Champions League. Il tecnico Okan Buruk ha cercato di studiare la difesa a tre dello Sparta ed è ottimista: "Abbiamo le capacità per fare bene e superare questo turno".

La squadra di Brian Priske si aspetta una calda accoglienza a Istanbul. Se terrà i nervi saldi in Turchia, le sue prospettive sembrano buone, perché in due partite interne contro il Galatasaray ha sempre vinto e ha segnato tre gol.

Guarda il gol dello Shakhtar del 2009 contro il Marsiglia

Gennaro Gattuso sembrava destinato allo Shakhtar a giugno 2023, pochi mesi prima che assumesse la guida del Marsiglia, e ora le due squadre si ritrovano contro. Jean-Pierre Papin, direttore sportivo dell'OM, ha invitato la sua squadra a rispettare "un club con un'esperienza europea importante".

Il tecnico dello Shakhtar, Marino Pušić, dovrà invece affrontare l'annoso problema dei club provenienti da paesi freddi nella fase primaverile delle competizioni europee. "Il Marsiglia avrà giocato diverse partite ufficiali prima di incontrarci, noi solo amichevoli". La formazione ucraina, però, ha eliminato l'OM ai quarti di finale della vittoriosa Coppa UEFA 2008/09, vincendo sia in casa che in trasferta.

Highlights: Sporting CP - Sturm Graz 3-0

"Sappiamo che siamo outsider e abbiamo bisogno di due prestazioni perfette per avere la possibilità di qualificarci", ha detto il direttore sportivo dell'YB, Steve von Bergen. Tuttavia, dopo le fatiche in Champions League, la squadra di Raphaël Wicky può essere fiduciosa per la gara di andata a Berna.

I tanti gol di Viktor Gyökeres dal suo arrivo in estate hanno contribuito a mantenere lo Sporting CP nelle zone alte della classifica portoghese. Addirittura Chelsea e Arsenal sarebbero interessati al 25enne svedese, ma il tecnico Rúben Amorim ricorda a tutti che non lascerà il club se non con una sostanziosa clausola rescissoria.

Highlights: Tolosa - Liverpool 3-2

Vincitore della Coppa di Francia, il Tolosa ha di nuovo ottenuto i migliori risultati della stagione lontano dalla Ligue 1, tra i quali una memorabile vittoria casalinga per 3-2 contro il Liverpool nella fase a gironi. "Siamo in Europa per giocare partite prestigiose come questa", ha commentato l'allenatore Carles Martinez Novelli. "Cercheremo di continuare l'avventura."

Il Benfica sembra tecnicamente superiore al Tolosa, ma Simão Sabrosa (responsabile relazioni internazionali del club) ha sottolineato che la reputazione conta poco, anche se i tanti tifosi portoghesi che vivono in Francia potrebbe dare una mano.

Highlights: Maccabi Haifa-Rennes 0-3

C'è stata una certa delusione per l'uscita del Milan dalla Champions League, ma un posto in Europa League non è una consolazione da poco vista la qualità degli avversari della fase a gironi: Newcastle, Dortmund e Paris.

Il Rennes non ha avuto avventure particolarmente felici in Italia, perdendo tre trasferte su tre e subendo sempre due gol, ma l'allenatore Julien Stéphan è comunque contento di giocare una sfida di livello. "Il Milan è una grande squadra, un top club di prestigio. Affrontare avversari di questo calibro è una grande opportunità".

Lo sapevi?

L'allenatore del Rennes è figlio di Guy Stéphan, vice di Didier Deschamps nella nazionale francese dal 2012.

Il gol spettacolare di Wahi

Nessuna delle due squadre è particolarmente soddisfatta del sorteggio, ma l'allenatore del Lens, Franck Haise, preferisce parlare degli aspetti positivi "È bello iniziare il 2024 con almeno due partite europee", ha detto. "Non so chi sia favorito, ma anche loro diranno la stessa cosa".

Il Lens ha un discreto bilancio in casa contro le squadre della Bundesliga (V4 P1 S1). Il tecnico del Friburgo, Christian Streich, descrive la formazione francese come una "squadra di punta", notando anche che ha "tifosi accaniti che fanno un gran baccano".

Highlights: Qarabağ - Häcken 2-1

Sconfitto in finale di Europa League nel 2011, il Braga non è riuscito a vincere in casa nella fase a gironi di questa Champions League (P1 S2), ma può essere perdonato perché tra le squadre ospiti c'erano Napoli e Real Madrid.

"I club portoghesi prendono molto sul serio le competizioni europee", ha detto il tecnico Gurban Gurbanov dopo il sorteggio di dicembre. "Per noi sarà una bellissima esperienza". In panchina dal 2008, Gurbanov allenava i campioni dell'Azerbaigian l'ultima volta che hanno giocato in Portogallo, perdendo 2-0 in casa dello Sporting CP nel settembre 2018.

Ritorno: giovedì 22 febbraio

Rennes - Milan (18:45 CET)

Freiburg - Lens (18:45 CET)

Tolosa - Benfica (18:45 CET)

Qarabağ - Braga (18:45 CET)

Roma - Feyenoord (21:00 CET)

Sporting CP - Young Boys (21:00 CET)

Sparta Praga - Galatasaray (21:00 CET)