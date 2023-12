Fase a gironi di Europa League 2023/24: qual è stata la tua partita preferita?

Nella fase a gironi di UEFA Europa League 2023/24 ci sono stati come sempre tanti gol ed emozioni. UEFA.com ha selezionato sei partite particolarmente interessanti: qual è stata la tua preferita?

Prima giornata, 21 settembre 2023

Pierre-Emerick Aubameyang segna una doppietta e permette all'OM di strappare un punto all'Ajax. Jonathan Clauss e Aubameyang vanificano i gol di Carlos Borges e Steven Berghuis per i padroni di casa nei primi 20 minuti. Kenneth Taylor segna nella ripresa per i lancieri, che vedono espellersi Silvano Vos e poi vengono agguantati dalla rete di Aubameyang.

Momento imperdibile: Clauss supera tre difensori e sferra un potente destro, accorciando per l'OM.

Highlights: Ajax - Marsiglia 3-3

Seconda giornata, 5 ottobre 2023

Due squadre giovani e dalla mentalità offensiva danno vita ad un incontro molto divertente. Giorgio Scalvini porta in vantaggio gli ospiti da distanza ravvicinata e Matteo Ruggeri raddoppia dieci minuti più tardi. Lo Sporting torna in partita solo nella ripresa e accorcia con un rigore di Viktor Gyökeres, ma i nerazzurri resistono.

Momento imperdibile: il passaggio preciso di Teun Koopermeiners trova Davide Zappacosta, che crossa per il gol di Scalvini.

Highlights: Sporting CP - Atalanta 1-2

Terza giornata 3, 26 ottobre 2023

Il Brighton si assicura la sua prima vittoria assoluta delle competizioni UEFA in una serata memorabile. João Pedro apre le marcature reagendo più velocemente di tutti dopo una respinta su tiro di Kaoru Mitoma. Incitato dai tifosi di casa, il Brighton continua a spingere dopo l'intervallo e raddoppia con Ansu Fati su assist di Simon Adingra.

Momento imperdibile: la rapidità di pensiero di Adingra sul gol del raddoppio.

Highlights: Brighton - Ajax 2-0

Quarta giornata, 9 novembre 2023

Il Tolosa sorprende Liverpool davanti ai suoi tifosi. Aron Dønnum ruba un pallone a Kostas Tsimikas e porta in vantaggio i padroni di casa nel primo tempo. Thijs Dallinga raddoppia con un rasoterra al 58' e nonostante un autogol di Cristian Cásseres, Frank Magri ripristina il vantaggio di due gol del Tolosa. La rete di Diogo Jota nel finale è solo una consolazione.

Momento imperdibile: il tocco di Dallinga su passaggio di Vincent Sierro che precede il secondo gol.

Highlights: Tolosa - Liverpool 3-2

Quinta giornata, 30 novembre 2023

A dimostrazione che la vittoria alla prima giornata non era stata un colpo di fortuna, l'OM batte nuovamente l'Ajax con una tripletta di Aubameyang, che prima segna in sforbiciata e poi trasforma il rigore decisivo nel recupero. I transalpini vanno in vantaggio tre volte, ma l'Ajax sembra strappare un punto quando Chuba Akpom segna di testa a 11 minuti dalla fine poco dopo l'espulsione di Steven Berghuis. Il secondo rigore della serata di Aubameyang, però, suggella una vittoria memorabile.

Momento imperdibile: la straordinaria sforbiciata di Aubameyang per il gol del 2-1.

Highlights: Marsiglia - Ajax 4-3

Sesta giornata, 14 dicembre 2023

Una vittoria all'Estadio Benito Villamarín garantirebbe a entrambe le squadre l'accesso agli ottavi. In un primo tempo con continui capovolgimenti di fronte, gli ospiti passano in vantaggio al 10' con Abdallah Sima, ma Juan Miranda riporta il Betis in parità. Cyriel Dessers firma il gol del 2-1 per i Rangers, Ayoze Pérez risponde nel giro di poco e le squadre vanno al riposo sul 2-2. L'undici di Philippe Clement resiste alla carica dei padroni di casa nel secondo tempo e vince con una rete del subentrato Kemar Roofe, che regala ai Rangers la sua prima vittoria in Spagna e la qualificazione agli ottavi.

Momento imperdibile: un passaggio filtrante di José Cifuentes trova Dessers, che supera due uomini e buca il portiere.