Sesta giornata Europa League: vincono Roma e Atalanta, passano Rangers, Qarabağ, Sparta e Tolosa

Rangers, Qarabağ, Sparta Praha e Tolosa guadagnano un posto nella fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League, mentre il Liverpool ha una serata infelice in Belgio. Vince la Roma ma passa come seconda, vittoria anche per l'Atalanta.

UEFA.com vi racconta le partite della sesta giornata.

Con lo Sparta che vince senza difficoltà in casa dell'Aris Limassol assicurandosi un posto tra le prime due del Gruppo C, i Rangers avevano bisogno di tre punti per rubare l'altro posto al Real Betis. La squadra di Philippe Clement passa in vantaggio due volte nel primo tempo, ma le reti di Abdallah Sima e Cyriel Dessers vengono pareggiate da Juan Miranda e Ayoze Pérez. Nella ripresa i Rangers alzano il ritmo e si portano in vantaggio per la terza e ultima volta al 78', quando Kemar Roofe mette il pallone in rete da distanza ravvicinata.

Statistica: prima di stasera, il Real Betis era imbattuto in casa in tutte le competizioni di questa stagione (V7 P3), mentre i Rangers non avevano mai vinto in trasferta contro una squadra spagnola in competizioni UEFA (P3 S9).

Les Violets si mettono alle spalle le difficoltà in campionato e conquistano il secondo posto nel Gruppo E grazie a una vittoria in extremis in Austria. Il Tolosa, che aveva bisogno di un punto per essere sicuro di qualificarsi, passa in vantaggio con Thijs Dallinga dopo 54 minuti. Marin Ljubičić riporta il risultato in parità poco dopo l'ora, ma all'83 l'esterno norvegese Aron Dønnum fa un cross perfetto per Gabriel Suazo che sigla l'1-2 definitivo.

Statistica: il Tolosa non vince in Ligue 1 da otto partite (P4 S4), ma è imbattuto in Europa League da tre (V2 P1), tra cui spicca la storica vittoria per 3-2 sul Liverpool.

Mohammed Amoura sblocca il risultato da distanza ravvicinata dopo 32 minuti. I Reds pareggiano dopo otto minuti con Jarell Quansah, ma dopo soli due minuti i padroni di casa trovano il gol della vittoria con Cameron Puertas. Tuttavia, la vittoria tardiva del Tolosa in casa del LASK impedisce all'Union SG di raggiungere il secondo posto nel Gruppo E. Per l'Union SG si aprono le porte della Europa Conference League.

Statistica: questa è stata solo la seconda sconfitta del Liverpool in 17 partite di competizioni UEFA contro squadre belghe.

I campioni dell'Azerbaigian ottengono i tre punti necessari per conquistare il secondo posto nel Gruppo H alle spalle del Leverkusen, che con il 5-1 contro il Molde chiude a punteggio pieno la fase a gironi (unico club a esserci riuscito in questa edizione del torneo).

Statistica: l'Häcken è l'unico club a chiudere questa fase a gironi a zero punti; anche i connazionali del Malmö nella passata edizione avevano chiuso con sei sconfitte su sei.

• Il Brighton ha strappato il primo posto nel Gruppo B al Marsiglia grazie al gol di João Pedro all'88° minuto: il suo sesto gol di questa edizione.

• Il West Ham si è assicurato il primo posto nel Gruppo A grazie ai gol nel primo tempo di Mohammed Kudus e di Edson Álvarez (il suo primo con la maglia del West Ham) che hanno permesso di avere la meglio sul Friburgo, secondo in classifica.

• Romelu Lukaku ha segnato per la sua sesta partita consecutiva in casa in Europa League, con la Roma che ha battuto lo Sheriff per 3-0. Tuttavia nonostante la vittoria, la squadra di José Mourinho non è riuscita a scalzare lo Slavia Praha dalla vetta del Gruppo G.

Gruppo A: West Ham - Freiburg 2-0, Olympiacos - TSC 5-2

Gruppo B: Ajax - AEK Athens 3-1, Brighton - Marseille 1-0

Gruppo C: Real Betis - Rangers 2-3, Aris Limassol - Sparta Praha 1-3

Gruppo D: Sporting CP - Sturm Graz 3-0, Raków Czestochowa - Atalanta 0-4

Gruppo E: Union SG - Liverpool 2-1, LASK - Toulouse 1-2

Gruppo F: Rennes - Villarreal 2-3, Panathinaikos - Maccabi Haifa 1-2

Gruppo G: Roma - Sheriff Tiraspol 3-0, Slavia Praha - Servette 4-0

Gruppo H: Leverkusen - Molde 5-1, Qarabağ - Häcken 2-1