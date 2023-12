Raków-Atalanta 0-4, poker Dea in Polonia

L'Atalanta si impone con autorità in casa del Raków grazie alla doppietta di Luis Muriel e ai gol di Giovanni Bonfanti e Charles De Ketelaere, la Dea chiude il Gruppo D al primo posto da imbattuta con 14 punti sui 18 a disposizione.

LA PARTITA MINUTO PER MINUTO E I COMMENTI

Con la qualificazione in tasca, Gian Piero Gasperini fa molto turn-over con i ventenni Tommaso Del Lungo e Bonfanti che trovano spazio in difesa. La prima occasione è per i padroni di casa con John Yeboah che premia l'inserimento in area di Jean Carlos, palla a Bartosz Nowak ma la conclusione del numero 27 trova la decisiva opposizione di Emil Holm.

A passare in vantaggio è l'Atalanta e lo fa con un'altra perla di Muriel. Imbeccato da Aleksej Mirančuk, l'attaccante colombiano scherza con Bogdan Racovițan e beffa Vladan Kovačević.

L'azione del gol di Muriel AFP via Getty Images

La Dea raddoppia a metà del primo tempo. Sugli sviluppi di un corner, Del Lungo va vicinissimo a bagnare il suo esordio in prima squadra con un gol, ma la sua conclusione da due passi è sventata da Jean Carlos sulla linea. Ci pensa però il suo coetaneo Bonfanti a metterla dentro.

Dopo il gol di tacco al Milan in campionato, Muriel ci riprova allo stesso modo ma questa volta il pallone si stampa sul palo. In apertura di ripresa lo stesso Muriel spreca un'ottima occasione per il tris con l'Atalanta che continua a dominare.

Highlights: Atalanta - Raków 2-0

Łukasz Zwoliński ha sulla testa la palla per riaprire la partita ma il centravanti manda alto da posizione favorevole. Poco dopo l'Atalanta è salvata dal palo sul colpo di testa di Kovačević con Carnesecchi che compie un grande intervento con il piede sinistro sul tentativo di tap-in di Ante Crnac.

Il Raków non la riapre e Muriel la chiude con un pizzico di fortuna. Bello il centro di Holm dalla destra, Jean Carlos ci arriva prima ma manda il pallone a carambolare sul piede dell'attaccante colombiano e la sfera si insacca alle spalle di Kovačević.

Il portiere del Raków nega il gol del poker a Mario Pašalić mentre Gasperini inserisce gli altri ventenni Moustapha Cissé e Tommaso De Nipoti e il 17enne Leonardo Mendicini. In pochi minuti De Nipoti trova anche il tempo per fornire a De Ketelaere il pallone per il definitivo 4-0.