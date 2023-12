Roma-Sheriff 3-0: la vittoria non basta ai Giallorossi

Come lo scorso anno, la Roma dovrà passare dallo scoglio degli spareggi per conquistare gli ottavi di UEFA Europa League. All'Olimpico, i Giallorossi non danno scampo allo Sheriff e si impongono 3-0, ma chiudono il Gruppo G al secondo posto per la contemporanea vittoria dello Slavia Praga contro il Servette. Sono i gol di Romelu Lukaku, Andrea Belotti e del debuttante Niccolò Pisilli a decidere l'ultima partita della fase a gironi.



La Roma parte forte e va subito vicina al gol con Rick Karsdorp, che però non trova lo specchio della porta sull'assist di Lukaku. Il vantaggio si materializza comunque all'11', con un tocco sotto misura di Big Rom sull'assist al bacio di Nicola Zalewski: per l'attaccante belga è il quinto gol in UEFA Europa League, il dodicesimo in stagione.

Da Praga non arrivano buone notizie ma la squadra di Mourinho non si disunisce e continua ad attaccare. Trovando il meritato raddoppio con Belotti, che fa centro con un tap-in da pochi passi dopo il salvataggio di Maksym Koval sullo scatenato Zalewski.

Prima dell'intervallo c'è lavoro anche per Mile Svilar, confermato portiere di coppa, che riesce a fermare il nigeriano David Ankeye lanciato a rete. La ripresa si apre con Stephan El Shaarawy al posto di Houssem Aouar e con Lukaku, scatenato, che sfiora il terzo gol: il destro dell'ex attaccante di Inter, Manchester United e Chelsea termina però di un soffio a lato.



Il tris arriva in pieno recupero e porta la firma del giovane esordiente Pisilli, a segno con una conclusione dal limite dell'area, complice una deviazione. La Roma di Mou vince, ma non riesce a raggiungere il primo posto nel girone, come un anno fa dovrà fronteggiare gli spareggi contro una terza della UEFA Champions League. I campioni di Moldova chiudono l'avventura europea con un punto.