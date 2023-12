Cosa guardare alla sesta giornata di UEFA Europa League

La fase a gironi di UEFA Europa League giunge alla sua conclusione con la sesta giornata. Tra gli spunti più interessanti ci sono le tre sfide tra le prime due di tre gironi per il primo posto, un Qarabağ a un passo dalla storia e un girone dove tutto è ancora possibile.

In questo articolo, presentato da Enterprise Rent-A-Car, selezioniamo alcune trame delle ultime partite della fase a gironi.

Giovedì 14 dicembre

Gruppo A: West Ham - Freiburg (21:00), Olympiacos - TSC (21:00)

Gruppo B: Ajax - AEK Athens (21:00), Brighton - Marseille (21:00)

Gruppo C: Real Betis - Rangers (21:00), Aris Limassol - Sparta Praha (21:00)

Gruppo D: Sporting CP - Sturm Graz (21:00), Raków Czestochowa - Atalanta (21:00)

Gruppo E: Union SG - Liverpool (18:45), LASK - Toulouse (18:45)

Gruppo F: Rennes - Villarreal (18:45), Panathinaikos - Maccabi Haifa (18:45)

Gruppo G: Roma - Sheriff Tiraspol (18:45), Slavia Praha - Servette (18:45)

Gruppo H: Leverkusen - Molde (18:45), Qarabağ - Häcken (18:45)

Come funziona la qualificazione alla fase a eliminazione diretta Le otto vincitrici dei gironi accedono automaticamente agli ottavi di finale. Prima degli ottavi si disputeranno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta tra le otto seconde classificate dei gironi contro le terze classificate dei gironi di UEFA Champions League. Le terze di Europa League vanno invece agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa Conference League.

Tre scontri diretti tra le prime due di tre gironi

Un totale di 12 squadre si sono già assicurate la qualificazione con una giornata di anticipo. Per otto di queste, tuttavia, il lavoro non è ancora finito dato che si presenteranno ai nastri di partenza della sesta giornata con l'obiettivo di raggiungere la vetta della classifica ed evitare così lo spareggio per la fase eliminazione diretta contro una delle squadre che usciranno dalla Champions League.

West Ham-Friburgo, Brighton-Marsiglia e Rennes-Villarreal sono tutti scontri diretti che decideranno il piazzamento finale nei rispettivi gironi, e per questo ci si aspetta grandi emozioni fino alla fine. Come ha detto l'allenatore del Brighton, Roberto De Zerbi, dopo che i Seagulls hanno confermato la qualificazione alla fase a eliminazione diretta con la vittoria contro l'AEK Atene: "Ora puntiamo al primo posto del girone. Dobbiamo battere il Marsiglia, che è una grande squadra".

Highlights: Friburgo - Olympiacos 5-0 

Il Qarabağ a un passo dalla storia



I tifosi del Qarabağ, squadra dell'Azerbaigian, hanno assistito a un'emozionante corsa sulle montagne russe nel loro pareggio per 2-2 contro il Molde nella quinta giornata.

Grazie a questo pareggio, al Qarabağ basterà eguagliare il risultato del Molde contro il Leverkusen, vincitore del girone, quando affronterà un Häcken ancora a zero punti per conquistare un posto negli spareggi per la fase a eliminazione diretta. "È stato un punto molto importante", ha dichiarato l'allenatore Gurban Gurbanov. "Abbiamo ancora una partita e non dobbiamo sentirci appagati. Se saremo troppo ansiosi inoltre potremmo danneggiarci da soli, quindi dobbiamo prepararci con calma per la sfida".

Highlights: Molde - Qarabağ 2-2 

Tutto da decidere nel Gruppo C



Nel Gruppo C tutto è ancora possibile con tre squadre, Real Betis, Rangers e Sparta Praha, per due posti. La capolista Betis ha nove punti, un punto in più sul secondo posto occupato dai Rangers che all'ultima giornata giocheranno all'Estadio Benito Villamarín. Lo Sparta, terzo a sette punti, giocherà in trasferta contro l'Aris Limassol con la consapevolezza che una vittoria sarebbe sufficiente per avanzare.

Con tutti gli incroci di risultati possibili, queste due partite saranno sicuramente da tenere d'occhio. "Volevamo tre punti quindi col pari dovremo giocarci tutto alla prossima partita", ha detto il centrocampista dei Rangers, Ross McCausland, dopo il pareggio con l'Aris nella quinta giornata. "I ragazzi sanno di poter fare risultato contro il Betis, ma dobbiamo dimostrarlo in campo".

Highlights: Rangers - Aris Limassol 1-1 

Cosa succede dopo? Sorteggio spareggi per la fase a eliminazione diretta: 18 dicembre 2023

Spareggio per la fase a eliminazione diretta: 15 e 22 febbraio 2024

Sorteggio degli ottavi di finale: 23 febbraio 2024

Ottavi di finale: 7 e 14 marzo 2024

Sorteggio quarti di finale e semifinali: 15 marzo 2024

Quarti di finale: 11 e 18 aprile 2024

Semifinali: 2 e 9 maggio 2024

Finale: 22 maggio 2024