Quinta giornata Europa League: pari per Atalanta e Roma, si qualificano Liverpool, Marsiglia e West Ham

Liverpool, Marsiglia e West Ham sono solo tre delle squadre che hanno potuto festeggiare la qualificazione alla fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League dopo aver ottenuto i punti necessari nella quinta giornata.

UEFA.com vi racconta le partite di giovedì.

Chi si è qualificato alla fase a eliminazione diretta? Atalanta*, Brighton, Feyenoord***, Friburgo, Leverkusen*, Liverpool*, Marsiglia, Rennes, Roma, Slavia Praga, Sporting CP**, Villarreal, West Ham, Young Boys***.

*Confermata come prima del girone, agli ottavi di finale

**Confermata come seconda del girone, agli spareggi per la fase a eliminazione diretta

***Proveniente dalla UEFA Champions League, agli spareggi per la fase a eliminazione diretta

Il Liverpool ha battuto senza difficoltà il LASK Getty Images

Il Liverpool si qualifica alla fase a eliminazione diretta di Europa League da prima del Gruppo E con un'altra vittoria dominante tra le mura amiche.

I Reds passano subito in vantaggio con un colpo di testa di Luis Díaz e raddoppiano poco dopo con un tap-in di Cody Gakpo.

Nella ripresa Salah trasforma un rigore al 51' (il suo 199° gol per il club), mentre nei minuti di recupero Gakpo segna il poker del Liverpool. Il LASK, che ha avuto le sue occasioni ma non è riuscito a battere Caoimhín Kelleher, può ancora finire terzo nel girone.

Statistica: Salah ha allungato a 44 il suo record di gol in Europa per il Liverpool ed è il miglior marcatore di sempre di qualsiasi squadra inglese in Europa.

Dopo una gara combattuta con occasioni da entrambe le parti, il tiro al volo di Tomáš Souček sul finale della partita permette al West Ham di arrivare matematicamente tra le prime due e restare in corsa per il primo posto del Gruppo A.

Statistica: Souček ha segnato nelle ultime cinque partite disputate tra club e nazionale, andando in gol sul finire della partita nelle ultime tre gare con gli Hammers.

Pierre-Emerick Aubameyang ha segnato una tripletta AFP via Getty Images

Pierre-Emerick Aubameyang segna una tripletta (tra cui un gol in rovesciata e quello della vittoria su rigore nei minuti di recupero) e regala la vittoria e la qualificazione al Marsiglia.

La squadra francese passa in vantaggio tre volte e per altrettante viene raggiunta dall'Ajax. Quando ormai sembrava che gli olandesi potessero portare a casa un punto, il secondo rigore di Aubameyang mette un punto alle speranze di qualificazione degli olandesi che adesso sono matematicamente fuori dalle prime due posizioni.

Statistica: il Marsiglia in questa stagione ha segnato 14 gol in cinque partite della fase a gironi di Europa League e solo 13 in 12 partite di Ligue 1.

Il quinto gol di João Pedro in cinque partite di Europa League sancisce la qualificazione del Brighton alla fase a eliminazione diretta dal Gruppo B, grazie al successo in casa dell'AEK Atene.

Dopo il palo di Steven Zuber per i padroni di casa nel primo tempo, João Pedro conquista e trasforma un rigore al 56' dopo un fallo in area. L'AEK si sbilancia in avanti ma l'espulsione per doppia ammonizione di Mijat Gaćinović mette virtualmente un punto alla partita.

Statistica: João Pedro è solo il terzo giocatore a segnare quattro rigori per un club inglese in una stagione europea dopo John Wark nel 1980/81 per l'Ipswich Town e Bruno Fernandes nel 2020/21 per il Manchester United.

La Roma, nonostante la solita rete di Romelu Lukaku, deve accontentarsi dell’1-1 sul campo del Servette. I Giallorossi sono matematicamente sicuri di chiudere almeno in seconda posizione, ma scivolano a -2 dallo Slavia Praga capolista e vedono complicarsi ulteriormente il discorso primo posto.

Leggi il report completo.

Altre partite

• Lo Sparta Praha è rimasto in corsa per la qualificazione dal Gruppo C grazie al gol di Lukáš Haraslín nel secondo tempo che ha permesso di battere il Real Betis.

• Il Villarreal si è assicurato la qualificazione dal Gruppo F grazie al 3-2 sul Panathinaikos con le reti di Álex Baena, Santiago Comesaña e José Luis Morales.

• Michael Gregoritsch del Friburgo ha realizzato la seconda tripletta della fase a gironi mettendo a segno tre gol nei primi 37 minuti del 5-0 sull'Olympiacos.

Risultati quinta giornata

Gruppo A: Freiburg - Olympiacos 5-0, TSC - West Ham 0-1

Gruppo B: AEK Athens - Brighton 0-1, Marseille - Ajax 4-3

Gruppo C: Sparta Praha - Real Betis 1-0, Rangers - Aris Limassol 1-1

Gruppo D: Atalanta - Sporting CP 1-1, Sturm Graz - Raków Czestochowa 0-1

Gruppo E: Liverpool - LASK 4-0, Toulouse - Union SG 0-0

Gruppo F: Maccabi Haifa - Rennes 0-3, Villarreal - Panathinaikos 3-2

Gruppo G: Servette - Roma 1-1, Sheriff Tiraspol - Slavia Praha 2-3

Gruppo H: Molde - Qarabağ 2-2, Häcken - Leverkusen 0-2

Partite sesta giornata (14 dicembre)

Gruppo A: West Ham - Freiburg (21:00), Olympiacos - TSC (21:00)

Gruppo B: Ajax - AEK Athens (21:00), Brighton - Marseille (21:00)

Gruppo C: Real Betis - Rangers (21:00), Aris Limassol - Sparta Praha (21:00)

Gruppo D: Sporting CP - Sturm Graz (21:00), Raków Czestochowa - Atalanta (21:00)

Gruppo E: Union SG - Liverpool (18:45), LASK - Toulouse (18:45)

Gruppo F: Rennes - Villarreal (18:45), Panathinaikos - Maccabi Haifa (18:45)

Gruppo G: Roma - Sheriff Tiraspol (18:45), Slavia Praha - Servette (18:45)

Gruppo H: Leverkusen - Molde (18:45), Qarabağ - Häcken (18:45)