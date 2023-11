Servette-Roma 1-1: Bedia risponde a Lukaku

Pari e patta, in Svizzera, nella quinta giornata del Gruppo G di UEFA Europa League. La Roma, nonostante la "solita" rete di Romelu Lukaku, deve accontentarsi dell’1-1 sul campo del Servette. I Giallorossi sono matematicamente sicuri di chiudere almeno in seconda posizione, ma scivolano a -2 dallo Slavia Praga capolista e vedono complicarsi ulteriormente il discorso primo posto.



Servette-Roma 1-1: la partita minuto per minuto e le reazioni



Ottimo avvio dei padroni di casa, che impongono il ritmo e si presentano più volte dalle parti di Mile Svilar, impegnato prima da Keigo Tsunemoto e poi da Bendegúz Bolla. Dopo una decina di minuti, però, la formazione ospite si scuote, alza il baricentro e prende in mano il pallino del gioco.

La Roma cambia passo e al 22’ sblocca il match con Lukaku: l’attaccante belga la piazza perfettamente, a giro, con il mancino, sfruttando al meglio l’assist di Diego Llorente, protagonista di uno splendido spunto personale. I Giallorossi sfiorano anche il raddoppio, sempre con Lukaku: destro di poco alto sopra la traversa.

Nel finale di frazione serve un miracolo di Svilar per evitare il pareggio del Servette: l’estremo difensore nega un grande gol a Derek Kutesa, esibendosi con una parata fenomenale, con la mano di richiamo, sul destro a giro del numero 17.

L’1-1 arriva a inizio ripresa, al 50’: Bryan Cristante buca l’intervento di testa sul cross di Miroslav Stevanović e Chris Bedia ne approfitta, beffando Svilar sotto le gambe.

La partita si accende e le occasioni aumentano. Paulo Dybala diventa il giocatore più pericoloso, ma difetta di precisione: prima spreca calciando incredibilmente alto da posizione ideale, poi lascia partire un tiro tutt’altro che irresistibile, agevolando l’intervento di Jérémy Frick.

La gara resta in bilico fino alla fine, ma il punteggio non cambia più. La Roma è certa di disputare almeno gli spareggi di accesso alla fase ad eliminazione diretta, ma spreca una grande chance in ottica primo posto: battere lo Sheriff all'ultima giornata della fase a gironi potrebbe non bastare per conquistare la vetta.