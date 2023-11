Atalanta-Sporting 1-1: la Dea si prende gli ottavi

Dopo aver aritmeticamente superato il girone di UEFA Europa League, l'Atalanta timbra anche il pass per gli ottavi con un turno d'anticipo. A Bergamo, contro lo Sporting Lisbona, basta un punto alla Dea di Gian Piero Gasperini per tenere a distanza i portoghesi e avere la certezza di chiudere al primo posto il Gruppo D. Finisce 1-1, con Marcus Edwards che risponde al primo gol europeo in maglia Nerazzurra di Gianluca Scamacca.



L'Atalanta sblocca il risultato dopo 7 minuti proprio con Scamacca, ma il gol della Dea è annullato per fuorigioco dello stesso ex attaccante del West Ham. I portoghesi non stanno a guardare e mettono i brividi a Juan Musso con Viktor Gyökeres: l'attaccante svedese punta Berat Djimsiti e Sead Kolašinac, poi scaglia un tiro di destro che passa non distante dal palo più lontano.

Al 23' la squadra di Gasperini sblocca il risultato: l'olandese Teun Koopmeiners trova Scamacca, l'attaccante della nazionale lascia partire una conclusione che supera lo spagnolo Antonio Adán e trova l'incrocio dei pali: 1-0. La formazione di Rúben Amorim ha la chance di pareggiare prima dell'intervallo con Pedro Gonçalves, ma il centrocampista - smarcato da Gyökeres - calibra male il pallonetto e sciupa l'occasione.



Il gol di Gianluca Scamacca che ha provvisoriamente portato in vantaggio l'Atalanta contro lo Sporting Lisbona AFP via Getty Images

Il pareggio, lo Sporting, lo trova comunque nelle fasi iniziali della ripresa. Edwards, cresciuto nelle giovanili del Tottenham ed entrato subito dopo l'intervallo, trova un varco centrale dopo il duetto con il "solito" Gyökeres e non dà scampo a Musso con un preciso piatto destro sul primo palo.

Per la Dea è tutto da rifare, anche se Éderson ha subito l'opportunità di firmare il nuovo sorpasso: il destro del centrocampista brasiliano ex Salernitana, però, non inquadra lo specchio della porta di Adán.

Gasperini getta nella mischia Luis Muriel e Mario Pašalić, ma l'inerzia della partita sembra cambiata. Pedro Gonçalves, servito da un incontenibile Edwards, colpisce un clamoroso doppio palo a Musso battuto. Ancora l'ex centrocampista del Wolverhampton mette i brividi allo stadio con un diagonale che esce di pochissimo, poi i padroni di casa ci provanno con Aleksei Miranchuk - appena entrato - che però manda largo.

Il risultato finale non cambia più, l'Atalanta resta imbattuta in UEFA Europa League e soprattutto evita lo scoglio dei playoff per staccare il pass per gli ottavi.