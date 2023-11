Fase a gironi di Europa League: chi può qualificarsi alla quinta giornata?

Matematicamente tra le prime due: Atalanta, Leverkusen

Non possono arrivare tra le prime due: Häcken, Raków, Sheriff, TSC Bačka Topola

Possono piazzarsi matematicamente tra le prime due alla quinta giornata: Brighton, Friburgo, Liverpool*, Marsiglia*, Molde, Qarabağ, Rangers, Real Betis*, Rennes, Roma, Slavia Praga, Sporting CP, Tolosa, Villarreal, West Ham

*Possono vincere matematicamente il girone alla quinta giornata, come Atalanta e Leverkusen

Possono essere estromesse dalle prime due posizioni alla quinta giornata: AEK Atene, Ajax**, Aris Limassol**, LASK**, Maccabi Haifa, Molde, Olympiacos, Panathinaikos, Qarabağ, Servette, Sparta Praga, Sturm Graz, Union SG

**Possono arrivare matematicamente quarte alla quinta giornata, come Häcken, Raków, Sheriff e TSC Bačka Topola

Ultimo aggiornamento: 27 novembre

Classifica gironi di Europa League

Gruppo A

30/11: Freiburg - Olympiacos, TSC Bačka Topola - West Ham

14/12: West Ham - Freiburg, Olympiacos - TSC Bačka Topola

Il West Ham arriverà matematicamente tra le prime due se batte il TSC Bačka Topola o se l'Olympiacos non batte il Friburgo.

Il Friburgo arriverà matematicamente tra le prime due se evita la sconfitta contro l'Olympiacos.

L'Olympiacos non potrà arrivare tra le prime due se non batte il Friburgo. Sarà matematicamente terzo e andrà agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa Conference League se pareggia e il TSC Bačka Topola perde.

Il TSC Bačka Topola non può arrivare tra le prime due. Sarà matematicamente quarto se fa meno punti contro il West Ham dell'Olympiacos contro il Freiburg.

Gruppo B

30/11: AEK Atene - Brighton, Marsiglia - Ajax

14/12: Ajax - AEK Atene, Brighton - Marsiglia

Il Marsiglia arriverà matematicamente tra le prime due se batte l'Ajax, oppure se pareggia e l'AEK Atene non batte il Brighton. Il Marsiglia andrà matematicamente agli ottavi di finale da prima del girone se vince e il Brighton perde.

Il Brighton arriverà matematicamente tra le prime due se batte l'AEK Atene.

L'AEK Atene non potrà arrivare tra le prime due se perde contro il Brighton.

L'Ajax non potrà arrivare tra le prime due se non batte il Marsiglia. Sarà matematicamente quarto se non vince e l'AEK Atene vince.

Gruppo C

30/11: Sparta Praga - Real Betis, Rangers - Aris Limassol

14/12: Aris Limassol - Sparta Praga, Real Betis - Rangers

Il Real Betis arriverà matematicamente tra le prime due se evita la sconfitta contro lo Sparta Praga. Andrà matematicamente agli ottavi di finale da vincitrice del girone se vince e i Rangers non battono l'Aris Limassol.

I Rangers arriveranno matematicamente tra le prime due se battono l'Aris Limassol, oppure se pareggiano e lo Sparta Praga non batte il Real Betis. I Rangers saranno matematicamente secondi e andranno agli spareggi per la fase a eliminazione diretta se pareggiano e il Real Betis vince.

Lo Sparta Praga non potrà arrivare tra le prime due se perde contro il Real Betis, oppure se pareggia e i Rangers non perdono contro l'Aris Limassol.

L'Aris Limassol non potrà arrivare tra le prime due se non batte i Rangers. Sarà matematicamente quarto se non vince e lo Sparta Praga batte il Real Betis.

Gruppo D

30/11: Sturm Graz - Raków, Atalanta - Sporting CP

14/12: Raków - Atalanta, Sporting CP - Sturm Graz

L'Atalanta arriverà matematicamente tra le prime due. Andrà agli ottavi di finale da prima del girone se evita la sconfitta contro lo Sporting CP.

Lo Sporting CP arriverà matematicamente tra le prime due se fa più punti dello Sturm nella rispettiva partita.

Lo Sturm Graz non potrà arrivare tra le prime due fa meno punti dello Sporting nella rispettiva partita. Sarà matematicamente terzo e andrà agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa Conference League se pareggia e lo Sporting vince.

Il Raków non può arrivare tra le prime due. Sarà matematicamente quarto se non batte lo Sturm Graz.

Gruppo E

30/11: Tolosa - Union SG, Liverpool - LASK

14/12: Union SG - Liverpool, LASK - Tolosa

Il Liverpool arriverà matematicamente tra le prime due se evita la sconfitta contro il LASK, oppure se l'Union SG non batte il Tolosa. Il Liverpool andrà agli ottavi di finale da prima del girone se vince e il Tolosa non vince.

Il Tolosa arriverà matematicamente tra le prime due se batte l'Union SG.

L'Union SG non potrà arrivare tra le prime due se perde contro il Tolosa.

Il LASK non potrà arrivare tra le prime due se non batte il Liverpool. Sarà matematicamente quarto se perde e l'Union SG vince.

Gruppo F

30/11: Villarreal - Panathinaikos, Maccabi Haifa - Rennes

06/12: Villarreal - Maccabi Haifa

14/12: Rennes - Villarreal, Panathinaikos - Maccabi Haifa

Il Rennes arriverà matematicamente tra le prime due se batte il Maccabi Haifa, oppure se pareggia e il Panathinaikos non batte il Villarreal.

Il Villarreal arriverà matematicamente tra le prime due se batte il Panathinaikos e il Maccabi Haifa non batte il Rennes.

Il Panathinaikos non potrà arrivare tra le prime due se perde contro il Villarreal.

Il Maccabi Haifa non potrà arrivare tra le prime due se non batte il Rennes e Villarreal batte il Panathinaikos.

Gruppo G

30/11: Servette - Roma, Sheriff - Slavia Praga

14/12: Roma - Sheriff, Slavia Praga - Servette

Lo Slavia Praga arriverà matematicamente tra le prime due se batte lo Sheriff o se il Servette non batte la Roma.

La Roma arriverà matematicamente tra le prime due se evita la sconfitta contro il Servette.

Il Servette non potrà arrivare tra le prime due se non batte la Roma. Sarà matematicamente terzo e andrà agli spareggi di Europa Conference League se non vince e lo Sheriff perde contro lo Slavia, oppure se entrambe pareggiano.

Lo Sheriff non può arrivare tra le prime due. Sarà matematicamente quarto se perde contro lo Slavia, oppure se fa meno punti del Servette.

Gruppo H

30/11: Molde - Qarabağ, Häcken - Leverkusen

14/12: Leverkusen - Molde, Qarabağ - Häcken

Il Leverkusen è matematicamente tra le prime due. Andrà agli ottavi di finale da prima del girone se evita la sconfitta contro l'Häcken o il Molde non batte il Qarabağ.

Il Qarabağ andrà agli spareggi per la fase a eliminazione diretta da seconda classificata se batte il Molde.

Il Molde arriverà matematicamente tra le prime due se batte il Qarabağ con più di un gol di scarto. Sarà matematicamente terzo e andrà agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa Conference League se perde.

L'Häcken sarà matematicamente quarto se non batte il Leverkusen o il Qarabağ evita la sconfitta contro il Molde.