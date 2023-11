Quarta giornata Europa League: cadono Roma e Liverpool, vittorie per Atalanta, Tolosa e Brighton

Il Tolosa ha battuto a sorpresa il Liverpool, il Bighton ha vinto in trasferta contro l'Ajax, la Roma è crollata in casa dello Slavia Praga e l'Atalanta ha vinto di misura in casa contro lo Sturm Graz.

UEFA.com vi racconta le partite di giovedì della quarta giornata della fase a gironi di UEFA Europa League.

Il Predictor di Europa League

L'esultanza del portiere del Tolosa, Guillaume Restes, per la vittoria sul Liverpool Getty Images

Il Tolosa interrompe il cammino perfetto del Liverpool vincendo 3-2 contro la capolista del Gruppo E.

Il capitano del Liverpool, Joe Gomez, prende una traversa di testa dopo appena quattro minuti, ma sono i padroni di casa a chiudere il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Aron Dønnum al 36'.

Nella ripresa i francesi raddoppiano al 58' con Thijs Dallinga mettendo la partita in discesa. Il Liverpool accorcia solo al 76' con un autogol di Cristian Cásseres, ma dopo appena due minuti il Tolosa allunga nuovamente con Frank Magri.

A un minuto dalla fine Diogo Jota segna il gol che riaccende le speranze ma nonostante il forcing dei Reds, sono i francesi a vincere.

Statistica: la striscia senza vittorie del Liverpool contro avversari francesi in trasferta in competizioni UEFA è adesso salito a cinque partite (S3 P2).

Ansu Fati e Simon Adingra hanno firmato la vittoria del Brighton sull'Ajax Getty Images

Il Brighton ottiene la sua prima vittoria in trasferta nelle competizioni UEFA battendo a domicilio i quattro volte campioni d'Europa dell'Ajax.

Ansu Fati porta in vantaggio gli ospiti dopo aver superato il portiere dell'Ajax, Diant Ramaj, grazie a un passaggio di Simon Adingra. Gli stessi due giocatori si ripetono per il secondo gol, con Fati che raccoglie il passaggio di Adingra trafiggendo il portiere avversario.

Brian Brobbey sfiora il gol per i padroni di casa con un tiro al volo che colpisce entrambi i pali prima di essere respinto, ma il Brighton chiude con la seconda vittoria consecutiva contro la big dei Paesi Bassi.

Statistica: il Brighton ha segnato esattamente due gol in ognuna delle quattro partite della fase a gironi di Europa League.

Slavia Praha ha vinto meritatamente contro la Roma AFP via Getty Images

Sconfitta pesantissima per la Roma che non solo perde, ma lo fa con due gol di scarto e così vede lo Slavia salire al primo posto considerando la differenza reti. Nella ripresa prima Václav Jurečka e poi Lukáš Masopust stendono i Giallorossi e li condannano a dover per forza vincere le prossime due partite per sperare nel primo posto nel girone.

Leggi il report completo.

Statistica: qualificazioni comprese per la fase a gironi, lo Slavia ha vinto le ultime quattro partite casalinghe con un risultato complessivo di 13-0.

Scarica l'app Europa

L'esultanza di Lucas Paquetà per il gol della vittoria del West Ham contro l'Olympiacos Getty Images

Dopo una partita combattuta, al 73' gli Hammers trovano la rete che vale la vittoria e il primo posto del Gruppo A con una splendida conclusione di Lucas Paquetà.

Statistica: l'acquisto estivo Ward-Prowse, ha fatto quattro assist in altrettante partite di questa Europa League.

I Rangers hanno ottenuto una preziosa vittoria contro lo Sparta Praga Getty Images

I Rangers rimangono a due punti dal primo posto ma allungano sul terzo con la fondamentale vittoria a Ibrox contro lo Sparta Praga grazie alle reti di Danilo (12') e Todd Cantwell (20'). Per gli ospiti in gol Lukáš Haraslín (77').

Statistica: i Rangers hanno vinto sette e pareggiata una delle ultime otto partite casalinghe di UEFA Europa League.

Pedro Gonçalves ha segnato due rigori per lo Sporting CP AFP via Getty Images

Pedro Gonçalves segna un rigore per tempo regalando la vittoria allo Sporting contro un Rakòw rimasto in dieci uomini dopo appena 11 minuti. Milan Rundić segna il gol della bandiera per gli ospiti.

Statistica: dieci degli ultimi 15 gol dello Sporting CP in UEFA Europa League sono stati segnati su palle inattive (due punizioni, quattro su calci d'angolo, quattro rigori), compresi gli ultimi tre.

Altre partite

• Il Real Betis resta in testa al Gruppo C dopo la vittoria sull'Aris Limassol. I gol di Borja Iglesias, Aitor Ruibal, Marc Roca e Abde Ezzalzouli hanno permesso al Betis di vincere due partite consecutive in casa per la prima vittoria in Europa League.

• Il Marsiglia ha conquistato la vetta del Gruppo B grazie alla vittoria sull'AEK ad Atene. Chancel Mbemba ha portato in vantaggio gli ospiti su un corner perfetto di Jonathan Clauss, mentre Ismaïla Sarr ha segnato a porta vuota nei minuti di recupero.

• Gli svizzeri del Servette hanno ottenuto la prima vittoria della sua storia in una fase a gironi UEFA con un 2-1 sullo Sheriff. I gol sul finale di Steve Rouiller e Chris Bedia hanno permesso ai Servette di rimontare il risultato e di conquistare una vittoria storica.

Risultati quarta giornata

Gruppo A: Freiburg - TSC 5-0, West Ham - Olympiacos 1-0

Gruppo B: Ajax - Brighton 0-2, AEK Athens - Marseille 0-2

Gruppo C: Real Betis - Aris Limassol 4-1, Rangers - Sparta Praha 2-1

Gruppo D: Atalanta - Sturm Graz 1-0, Sporting CP - Raków Czestochowa 2-1

Gruppo E: LASK - Union SG 3-0, Tolosa - Liverpool 3-2

Gruppo F: Rennes - Panathinaikos 3-1, Maccabi Haifa - Villarreal 1-2

Gruppo G: Servette - Sheriff Tiraspol 2-1, Slavia Praha - Roma 2-0

Gruppo H: Qarabağ - Leverkusen 0-1, Häcken - Molde 1-3

Partite quinta giornata (30 novembre)

Gruppo A: Freiburg - Olympiacos (18:45), TSC - West Ham (18:45)

Gruppo B: AEK Athens - Brighton (18:45), Marseille - Ajax (21:00)

Gruppo C: Sparta Praha - Real Betis (18:45), Rangers - Aris Limassol (21:00)

Gruppo D: Atalanta - Sporting CP (18:45), Sturm Graz - Raków Czestochowa (18:45)

Gruppo E: Liverpool - LASK (21:00), Toulouse - Union SG (21:00)

Gruppo F: Maccabi Haifa - Rennes (18:45), Villarreal - Panathinaikos (21:00)

Gruppo G: Servette - Roma (21:00), Sheriff Tiraspol - Slavia Praha (21:00)

Gruppo H: Molde - Qarabağ (21:00), Häcken - Leverkusen (21:00)