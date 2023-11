Atalanta-Sturm 1-0: decide Djimsiti, Dea avanti

L'Atalanta piega di misura lo Sturm Graz e supera aritmeticamente la fase a gironi di UEFA Europa League. Davanti ai suoi tifosi, nella quarta giornata del Gruppo D, la squadra di Gian Piero Gasperini ha la meglio 1-0 sui vice campioni di Austria e consolida il primato in classifica: decide la sfida il gol a inizio ripresa del difensore albanese Berat Djimsiti.



Atalanta-Sturm Graz 1-0: la partita minuto per minuto e le reazioni



Nel primo tempo gli ospiti di Christian Ilzer hanno una buona occasione con Manprit Sarkaria, imbeccato da Alexander Prass: il centrocampista controlla male il pallone e propizia la presa di Juan Musso, portiere argentino della Dea. I padroni di casa si fanno notare con una rovesciata di Davide Zappacosta, che Kjell Scherpen riesce a neutralizzare.



Ademola Lookman dell'Atalanta cerca un allungo, inseguito da Dimitri Lavalee dello Sturm Graz Getty Images

Ci prova invano anche Djimsiti di testa, poi una conclusione al volo del difensore belga Dimitri Lavalée termina alta mettendo i brividi al pubblico di casa. Nella ripresa Ademola Lookman trova solo l'esterno della rete con un insidioso rasoterra, poi dopo cinque minuti l'Atalanta trova quello che sarà il gol-partita.

E' il difensore Djimsiti, sugli sviluppi di un corner, a trovare il guizzo e il varco vincenti: un bel modo per festeggiare la presenza numero 200 con la maglia della Dea. Lo Sturm prova a rientrare in partita con i cambi, ma sono i ragazzi di Gasperini a fallire più volte il colpo del ko.



Highlights: Sturm Graz-Atalanta 2-2

Teun Koopmeiners ed Éderson sfiorano il 2-0, dopo che una rovesciata del subentrato Tomi Horvat non era andata lontana dal bersaglio. Il risultato finale non cambia più, anche se nel recupero Scherpen - portiere olandese in prestito dal Brighton - nega a Mario Pašalić la gioia del gol del raddoppio.

L'Atalanta resta prima imbattuta nel girone e supera la prima fase: a fine novembre la Dea di Gasp si giocherà il primo posto nel raggruppamento, che consente di evitare i playoff e volare direttamente agli ottavi, nella sfida casalinga contro lo Sporting Lisbona.