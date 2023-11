Slavia-Roma 2-0: Giallorossi sconfitti e agganciati in vetta

All’Eden Arena, nella quarta giornata del Gruppo G, lo Slavia supera per 2-0 la Roma, "vendicando" il k.o. dell’andata. Sconfitta pesante per i Giallorossi, che, oltre a non chiudere il discorso qualificazione, vengono anche agganciati al primo posto del girone di UEFA Europa League.



Slavia Praga-Roma 2-0: la partita minuto per minuto e le reazioni



I padroni di casa cercano di partire forte e provano subito a fare la partita, ma nei primissimi minuti i Giallorossi reggono l’urto senza rischiare più di tanto: qualche tentativo dalla distanza, nessun vero pericolo per Mile Svilar.

Superata la metà del tempo, Mojmír Chytil si costruisce la prima palla gol del match con un gran controllo sul cross dalla destra di Christos Zafeiris: l’aggancio è splendido, la conclusione sicuramente meno, con la sfera che termina sopra la traversa. È l’unico brivido di una frazione avara di emozioni, come fotografato dallo 0-0 con cui si va all’intervallo.

In avvio di ripresa, lo Slavia trova la rete del vantaggio: Svilar respinge sul colpo di testa di Lukáš Masopust, ma Chytil rimette in mezzo e Václav Jurečka non si fa pregare, sbloccando il match al 50’. La Roma ha subito l’occasione per ristabilire la parità, ma la conclusione di Andrea Belotti viene neutralizzata da Aleš Mandous.

Gli ospiti crescono, ma serve un grande intervento di Svilar per evitare il raddoppio sul diagonale di Lukáš Provod. Il 2-0, tuttavia, è solo rimandato e arriva al 74’ sul gran destro dalla distanza di Masopust.



Il "Gallo" Andrea Belotti impegnato in un'azione sul campo dello Slavia Praga in UEFA Europa League AS Roma via Getty Images

La Roma ci prova, ma non riesce a pungere, rischiando, in un paio di circostanze, di subire anche il terzo gol nel recupero. 



Highlights: Roma-Slavia Praga 2-0

La "vendetta" dello Slavia è servita: vittoria e aggancio in vetta a quota 9.