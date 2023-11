UEFA Europa League 2024/25: partite, finale, date da segnare

La stagione 2024/25 sarà la 54ª edizione della competizione e la 16ª dal rebranding da Coppa UEFA a UEFA Europa League, e la prima col nuovo format. Inizierà l'11 luglio 2024 e si concluderà con la finale del 21 maggio 2025.

Le date possono essere soggette a modifiche.

Cosa prevede il nuovo format della Europa League?

Il cambiamento più significativo riguarda la fase a gironi, che diventerà un'unica fase campionato a 36 squadre. Ogni club affronterà otto squadre diverse (quattro in casa, quattro in trasferta). Le prime otto classificate passano direttamente agli ottavi di finale; le squadre classificate dal nono al ventiquattresimo posto disputeranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta, con le vincenti che accederanno agli ottavi. Da quel momento in poi si procederà con la classica fase a eliminazione diretta.

Quando si giocano le qualificazioni all'Europa League 2024/25?

Primo turno di qualificazione: 11 e 18 luglio 2024

Secondo turno di qualificazione: 25 luglio e 1 agosto 2024

Terzo turno di qualificazione: 8 e 15 agosto 2024

Spareggi: 22 e 29 agosto 2024

L'esultanza del Siviglia per il settimo successo tra Coppa UEFA e UEFA Europa League AFP via Getty Images

Quando si giocano le partite della fase campionato 2024/25 di Europa League?

Prima giornata: 25-26 settembre 2024

Seconda giornata: 3 ottobre 2024

Terza giornata: 24 ottobre 2024

Quarta giornata: 7 novembre 2024

Quinta giornata: 28 novembre 2024

Sesta giornata: 12 dicembre 2024

Settima giornata: 23 gennaio 2025

Ottava giornata: 30 gennaio 2025

Quando si gioca la fase a eliminazione diretta dell'Europa League 2024/25?

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 13 e 20 febbraio 2025

Ottavi di finale: 6 e 13 marzo 2025

Quarti di finale: 10 e 17 aprile 2025

Semifinali: 1 e 8 maggio 2025

Finale: 21 maggio 2025

Quando sono i sorteggi dell'Europa League 2024/25?

Le date verranno comunicate qui non appena verranno confermate.

La stagione 2024/25 della UEFA Europa League si concluderà all'Estadio de San Mamés di Bilbao, in Spagna, il 21 maggio 2025.

Con una capienza di oltre 50.000 posti, la casa dell'Athletic Club è stata inaugurata nel settembre 2013 per sostituire il vecchio San Mamés, che ospitava il club dal 1913. Il vecchio stadio ha ospitato la gara di ritorno della finale di Coppa UEFA del 1977, in cui l'Athletic ha battuto la Juventus per 2-1, salvo perdere per i gol in trasferta dopo la sconfitta per 1-0 dell'andata, e tre partite della fase finale della Coppa del Mondo FIFA del 1982.

Il San Mamés di Bilbao ospiterà la finale Getty Images

La finale della UEFA Women's Champions League 2024 sarà la prima importante finale internazionale del nuovo stadio.

Cosa ottiene chi vince l'Europa League?

La coppa della UEFA Europa League con i suoi 15 kg è il più pesante trofeo UEFA. Per rendere ancora più accattivante il tutto, è senza manici.

I vincitori del 2024/25 guadagnano inoltre un posto nella fase campionato della UEFA Champions League del 2025/26, se non si sono qualificati attraverso la loro competizione nazionale.