Cosa guardare alla quarta giornata di UEFA Europa League

La UEFA Europa League continua a suscitare emozioni e colpi di scena mentre ci avviciniamo alla quarta giornata dell'edizione 2023/24.

In questo articolo, selezioniamo i principali temi chiave del prossimo turno della fase a gironi. E ricorda: ogni missione è importante.

Giovedì 9 novembre

Gruppo A: Freiburg - TSC (21:00), West Ham - Olympiacos (21:00)

Gruppo B: Ajax - Brighton (18:45), AEK Atene - Marsiglia (21:00)

Gruppo C: Real Betis - Aris Limassol (21:00), Rangers - Sparta Praha (21:00)

Gruppo D: Atalanta - Sturm Graz (21:00), Sporting CP - Raków Czestochowa (21:00)

Gruppo E: LASK - Union SG (18:45), Tolosa - Liverpool (18:45)

Gruppo F: Rennes - Panathinaikos (18:45), Maccabi Haifa - Villarreal (18:45)

Gruppo G: Servette - Sheriff Tiraspol (18:45), Slavia Praha - Roma (18:45)

Gruppo H: Qarabağ - Leverkusen (18:45), Häcken - Molde (21:00)

Come funziona la qualificazione per la fase a eliminazione diretta Le otto vincitrici dei gironi accedono automaticamente agli ottavi di finale. Prima di questo turno si giocheranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta, che vedranno in gara le otto seconde dei gironi contro le terze classificate dei gironi di UEFA Champions League. Le terze classificate in Europa League passano agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa Conference League.

Cosa guardare

Approccio cauto per il West Ham

Il West Ham, detentore dell'Europa Conference League, sembrava sulla buona strada per andare di nuovo alla fase a eliminazione diretta dopo aver vinto le prime due partite del Gruppo A. Tuttavia, la sconfitta a sorpresa contro l'Olympiacos al Pireo l'ha riportato con i piedi per terra: la squadra inglese sa fin troppo bene che un altro errore contro i greci, abbinato a un risultato positivo del Friburgo contro il TSC, la spingerebbe al terzo posto.

"Dobbiamo essere all'altezza della situazione", ha detto l'allenatore David Moyes dopo la debacle alla terza giornata. "È stata una partita dura, ma andiamo avanti". Gli Hammers dovranno sfruttare tutta la loro esperienza europea per evitare un altro scivolone al London Stadium.

Il Liverpool torna a Tolosa

Sono passati più di 16 anni dall'unica trasferta del Liverpool a Tolosa. Nel 2007, l'attaccante ucraino Andriy Voronin ha segnato l'unico gol all'andata del terzo turno di qualificazione di Champions League, in una sfida poi vinta dai Reds con un 5-0 complessivo. La squadra di Jürgen Klopp è a punteggio pieno in Europa League e potrebbe trovare di nuovo terreno fertile in Francia, sapendo anche che una vittoria suggellerebbe il posto agli ottavi di finale.

"I ragazzi hanno lottato molto", ha commentato Klopp dopo la vittoria per 5-1 contro la squadra di Ligue 1 alla terza giornata. "Dobbiamo essere pronti per la trasferta di Tolosa e non vedo l'ora".

L'importante è riprendersi

Vincere alla terza giornata non significa automaticamente vincere alla quarta, ma sicuramente aiuta. La scorsa stagione, otto squadre hanno vinto le due gare centrali (il PSV ha segnato cinque gol in casa e in trasferta contro lo Zurigo), mentre due hanno dato seguito alla vittoria con un utile pareggio.

Solo due squadre hanno vinto dopo una sconfitta: il Trabzonspor si è imposto 4-0 in casa dopo aver perso 4-1 sul campo del Monaco, mentre il Ferencváros ha risposto alla sconfitta per 4-1 contro il Crvena zvezda vincendo 2-1 in casa.

Quando si giocano le prossime partite della fase a gironi di Europa League? Quinta giornata: 30 novembre 2023

Sesta giornata: 14 dicembre 2023

Prossimi incontri

• Forse il girone più avvincente è il Gruppo B, con soli tre punti che separano la capolista dalla quarta in classifica. AEK Atene-Brighton e Marsiglia-Ajax del 30 novembre potrebbero essere partite decisive.

• Romelu Lukaku ha segnato in 14 presenze consecutive in Europa League. Se dovesse proseguire contro lo Slavia Praha, avrà ancora più possibilità di andare in gol alla quinta giornata contro il Servette, che finora ha subito sette gol in tre gare.

• Olympiacos e Friburgo hanno regalato una delle migliori partite viste nel torneo finora, vinta dalla formazione tedesca per 3-2 in Grecia alla prima giornata. L'auspicio è che si veda altrettanto spettacolo in Germania alla quinta.