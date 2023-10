Roma - Slavia 2-0: Bove e Lukaku fanno volare i Giallorossi

In UEFA Europa League, alla Roma basta un avvio bruciante per indirizzare il match e avere la meglio sullo Slavia Praga. All’Olimpico, nella terza giornata del Gruppo G, i padroni di casa mettono subito le cose in chiaro con due gol nei primi diciassette minuti, aggiudicandosi con autorevolezza il duello tra capolista.

Roma - Slavia Praha 2-0: la partita minuto per minuto e le reazioni

Partenza da sogno per i Giallorossi. Un capolavoro di Edoardo Bove, infatti, sblocca il match dopo meno di un minuto: Stephan El Shaarawy recupera il pallone, al resto pensa il numero 52 con un fantastico destro a giro. Per il centrocampista cresciuto nel vivaio è il secondo gol europeo dopo quello dello scorso anno al Leverkusen nella semifinale della competizione.

Al 17’ il “Faraone” agisce ancora come rifinitore, innescando Romelu Lukaku, che mostra tutta la sua potenza scagliando un mancino imparabile per il 2-0 della Roma. L'attaccante belga trova il gol per la 14esima partita consecutiva di Europa League, per lui sono otto centri in dieci presenze con la maglia Giallorossa.

Lo Slavia Praga prova a reagire e sfrutta un paio di disattenzioni dei padroni di casa per affacciarsi dalle parti di Mile Svilar, sempre attento quando chiamato in causa.

Edoardo Bove, con alle spalle El Shaarawy, esulta dopo aver portato la Roma in vantaggio contro lo Slavia Praga AS Roma via Getty Images

A inizio ripresa, Giallorossi in pieno controllo del match. La formazione di José Mourinho non rischia nulla, anzi, Lukaku e Bryan Cristante hanno sui piedi la palla del possibile 3-0. Poi arriva anche la traversa El Shaarawy.

La Roma spreca, lo Slavia per poco non riapre la partita: Ivan Schranz, però, spreca incredibilmente davanti alla porta. Poi per i padroni di casa un finale di pura gestione, senza affanni, con Andrea Belotti a un passo dalla gloria personale nel recupero.

Tre su tre, dunque, per i Giallorossi, che vincono ancora e staccano i rivali in classifica, prendendosi la vetta solitaria del girone a punteggio pieno.

