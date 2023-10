Sturm-Atalanta 2-2: la Dea ripresa in Austria

Dopo due vittorie consecutive, l'Atalanta viene raggiunta sul pareggio sul campo dello Sturm Graz ma resta saldamente al comando del Gruppo D di UEFA Europa League. In Austria, la doppietta di uno scatenato Luis Muriel sembra decisiva per regalare il terzo successo di fila alla squadra di Gian Piero Gasperini, subito sotto per una sfortunata autorete di Rafael Tolói, ma un rigore a dieci minuti dalla fine la costringe al pareggio malgrado quasi un tempo giocato in superiorità numerica.

Al Liebenauer Stadium la sfida parte subito in salita per la squadra di Gasp. Sono trascorsi appena tredici minuti quando la deviazione di Rafael Tolói, il capitano, sulla conclusione di Alexander Prass inganna il portiere argentino della Dea, Juan Musso: 1-0 per i padroni di casa.

I Bergamaschi sbandano, Musso li tiene a galla opponendosi alla grande al colpo di testa del difensore sloveno Jon Gorenc Stanković, prima che Lookman prima e Muriel provino a suonare la carica. Al 34', è proprio l'attaccante colombiano a sistemare le cose con un preciso piatto destro dal limite dell'area, dopo aver ricevuto il pallone da Sead Kolašinac e saltato agevolmente un avversario.

Il gol galvanizza l'Atalanta, che dopo aver rischiato per un errore del suo portiere in fase di rinvio, chiude il primo tempo addirittura in vantaggio: dopo un check var per il tocco di mano di Stanković, l'arbitro assegna il rigore che Muriel trasforma con freddezza festeggiando sorpasso e doppietta personale.

Nella ripresa Kjell Scherpen, portiere olandese dello Sturm in prestito dal Brighton, si oppone di piede al tentativo dell'indomito Muriel, poi i padroni di casa restano addirittura in dieci per l'espulsione del capitano Stefan Hierländer, punito per doppia ammonizione.

Sembra il preludio a un comodo successo della formazione di Gasperini, che sciupa anche un paio di chance per il tris. Ma dopo un salvataggio di Hans Hateboer sulla conclusione del subentrato William Bøving, arriva il pareggio dei ragazzi di Christian Ilzer. L'arbitro assegna un altro rigore per l'intervento di mano di Kolašinac e dagli undici metri il polacco Szymon Włodarczyk non sbaglia, realizzando il definitivo 2-2.

