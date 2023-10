Cosa guardare alla terza giornata di UEFA Europa League

I neo arrivati del Brighton affrontano una squadra dalla grande tradizione come l'Ajax, mentre quattro club a punteggio pieno si sfidano tra loro e l'Olympiacos affronta il West Ham per la prima volta dal 1965.

In questo articolo presentato da Enterprise Rent-A-Car, selezioniamo alcuni punti chiave di discussione in vista della terza giornata della fase a gironi di UEFA Europa League. E ricorda: ogni missione è importante.

Giovedì 26 ottobre

Gruppo A: Olympiacos – West Ham (18:45), TSC – Friburgo (18:45)

Gruppo B: Marsiglia – AEK Atene (18:45), Brighton – Ajax (18:45)

Gruppo C: Sparta Praha – Rangers (18:45), Aris Limassol – Real Betis (18:45)

Gruppo D: Sturm Graz – Atalanta (18:45), Raków Czestochowa – Sporting CP (18:45)

Gruppo E: Liverpool – Tolosa (21:00), Union SG – LASK (21:00)

Gruppo F: Villarreal – Maccabi Haifa (21:00), Panathinaikos – Rennes (21:00)

Gruppo G:

Roma – Slavia Praga (21:00), Sheriff Tiraspol – Servette (21:00)

Gruppo H: Molde – Häcken (18:45), Leverkusen – Qarabağ (21:00)

Come funziona la qualificazione per la fase a eliminazione diretta Le otto vincitrici dei gironi accedono automaticamente agli ottavi di finale. Prima di questo turno si giocheranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta, che vedranno in gara le otto seconde dei gironi contro le terze classificate dei gironi di UEFA Champions League. Le terze classificate in Europa League passano agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa Conference League.

Cosa guardare

Sfida decisiva nel Gruppo B

Innovazione contro tradizione è il tema della gara tra Brighton e Ajax nel Gruppo B. Sarà sicuramente una partita interessante, perché entrambe le squadre sono ancora senza vittorie e cercano disperatamente i tre punti per avvicinarsi alla fase a eliminazione diretta.

"Possiamo giocare meglio, ma dobbiamo credere in noi stessi", ha detto il tecnico Roberto De Zerbi dopo il 2-2 tra Brighton e Marsiglia alla seconda giornata. Dopo l'1-1 tra Ajax e AEK Atene, il collega Maurice Steijn ha invece commentato: "Si vede qualche progresso e la squadra sta emergendo".

Highlights: Marsiglia-Brighton 2-2

A punteggio pieno

Finora, sette squadre hanno vinto entrambe le partite della fase a gironi di Europa League e quattro di loro si affrontano alla terza giornata: la Roma ospita lo Slavia Praha nel Gruppo G, mentre il Leverkusen affronta il Qarabağ nel Gruppo H.

Tutte loro sanno che un'altra vittoria le porterà a un passo dalla fase a eliminazione diretta, quindi le motivazioni non mancheranno. Come ha sottolineato l'allenatore dello Slavia, Jindřich Trpišovský: "È stato un inizio da sogno. Siamo in buona posizione prima delle due gare contro la Roma, ma dobbiamo lavorare ancora per migliorare".

Highlights: Slavia Praga - Sheriff 6-0

Ritorno al passato per Olympiacos e West Ham

Sono passati 58 anni dall'unico precedente tra Olympiacos e West Ham: nel 1965, i londinesi hanno vinto al secondo turno di Coppa delle Coppe con un 6-2 complessivo, prima di perdere in semifinale contro il Borussia Dortmund.

Le due squadre si ritroveranno ad Atene nel Gruppo A, con l'Olympiacos con un punto in due partite e gli Hammers in testa dopo aver battuto TSC Bačka Topola e Friburgo. Il tecnico David Moyes aveva già affrontato la squadra greca quando era alla guida del Manchester United, rimontando uno 0-2 all'andata degli ottavi di Champions League 2013/14 grazie a una tripletta di Robin van Persie all'Old Trafford.

Highlights: Friburgo - West Ham 1-2

Quando si giocano le prossime partite della fase a gironi di Europa League? Quarta giornata: 9 novembre 2023

Quinta giornata: 30 novembre 2023

Sesta giornata: 14 dicembre 2023

Altre partite

• Il Gruppo C è apertissimo, con tutte e quattro le squadre attualmente a tre punti. La quarta giornata, dunque, potrebbe essere decisiva, con Rangers e Real Betis che ospitano rispettivamente Sparta Praha e Aris Limassol.

• Nel Gruppo E, il Liverpool torna a Tolosa per la seconda volta nella sua storia. Le squadre si erano già affrontate al terzo turno di qualificazione di Champions League 2007/08: dopo una vittoria esterna per 1-0 con gol di Andriy Voronin, i Reds hanno vinto 4-0 al ritorno ad Anfield.

• Il Servette cerca ancora la prima vittoria casalinga nella fase a gironi in Europa: la prossima occasione per centrarla sarà la gara contro lo Sheriff nel Gruppo G.