Roma-Servette 4-0: i Giallorossi calano il poker

Secondo successo consecutivo in UEFA Europa League per la Roma, che, all’Olimpico, travolge il Servette con un netto 4-0. Dopo una prima fase complicata, i Giallorossi escono alla distanza, sfruttando un inizio di ripresa straripante, e restano in testa al girone a punteggio pieno con lo Slavia Praga.



Roma-Servette 4-0: la partita minuto per minuto e le reazioni



Avvio con il brivido. Agli svizzeri, infatti, bastano pochi secondi per creare il primo pericolo: Bryan Cristante interviene in maniera troppo leggera su un lancio lungo, Chris Bedia ne approfitta e calcia con il mancino, sfiorando subito il vantaggio.

La Roma soffre e rischia ancora, questa volta su un tiro di Miroslav Stevanović reso insidiosissimo da una deviazione di Cristante: palla di nuovo fuori di un soffio. Al 22’, però, i Giallorossi sbloccano il match con Romelu Lukaku: a segno per la tredicesima gara consecutiva in UEFA Europa League, l’attaccante belga beffa Jérémy Frick con un destro sporco leggermente deviato da Tsunemoto.



I padroni di casa crescono con il passare dei minuti e prima dell’intervallo costruiscono un paio di buone occasioni per il raddoppio, ma si va all’intervallo con il minimo scarto tra le due formazioni.

Il gol del raddoppio della Roma, realizzato dal "Gallo" Belotti, contro il Servette AFP via Getty Images

La Roma riparte fortissimo e colpisce nel primo minuto della ripresa: assist di testa di Lorenzo Pellegrini (appena entrato) e conclusione vincente di Andrea Belotti per la rete del 2-0. Pochi minuti dopo arriva anche il tris, con Pellegrini a segno con uno splendido destro al volo prima di lasciare il campo per un infortunio muscolare. Al 59’ c’è ancora gloria per il “Gallo” Belotti, che di testa, sugli sviluppi di un corner, cala il poker e trova la doppietta personale.

I Capitolini non si accontentano e continuano ad attaccare, creando palle gol a ripetizione. Frick, però, riesce a limitare i danni e a evitare la goleada. A risultato ormai acquisito, c’è spazio anche per il debuttante Francesco D’Alessio, giovane classe 2004.



All’Olimpico termina 4-0: la Roma concede il bis e resta in vetta, a punteggio pieno, nel Gruppo G. Trovando in una volta sola vittoria numero 150 e gol numero 500 nelle competizioni UEFA.