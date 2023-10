Seconda giornata Europa League: vittorie per Roma, Atalanta, Liverpool e West Ham

L'Atalanta ha battuto a domicilio lo Sporting, il Liverpool ha vinto contro l'Union SG, la Roma ha superato il Servette e il West Ham ha avuto la meglio sul Friburgo. Anche la seconda giornata di UEFA Europa League ha regalato gol e spettacolo.

UEFA.com vi racconta le partite di giovedì.

Liverpool - Union SG 2-0

Ryan Gravenberch dopo il gol del Liverpool BELGA MAG/AFP via Getty Images

Il Liverpool soffre più del previsto ma batte l'Union SG con un gol per tempo: al 44' Ryan Gravenberch e al 90'+2' Diogo Jota.

Friburgo - West Ham 1-2

Il West Ham resiste agli assalti nella ripresa del Friburgo in Germania e porta a casa tre punti preziosi e il primato del Gruppo A.

All'ottavo minuto gli Hammers passano in vantaggio con un colpo di testa di Lucas Paquetá su cross di Jarrod Bowen.

I bianconeri sbagliano tante occasioni e vengono castigati da Roland Sallai che segna al 49' dopo una doppia parata di Lukasz Fabiański. Al 66' però gli Hammers realizzano la rete della vittoria con Nayef Aguerd dopo un corner di James Ward-Prowse.

Marsiglia - Brighton 2-2

Joao Pedro ha segnato il pari del Brighton contro il Marsiglia nel 2-2 finale Getty Images

Dopo essere andato sotto di due reti, il Brighton acciuffa il pari contro il Marsiglia in una entusiasmante sfida in Francia.

I padroni di casa vanno sul 2-0 nell'arco di pochi minuti con Chancel Mbemba e Jordan Veretout. Nella ripresa però gli inglesi cambiano marcia e prima accorciano con Pascal Gross e infine, a due minuti dalla fine, pareggiano col rigore di João Pedro dopo un fallo di Tariq Lamptey su Jonathan Clauss.

Sporting CP - Atalanta 1-2

L'Atalanta concede il bis e conquista la seconda vittoria consecutiva in questa UEFA Europa League. Allo stadio José Alvalade termina 2-1 per la squadra di Gian Piero Gasperini, che chiude la prima frazione sul doppio vantaggio grazie alle reti di Giorgio Scalvini (33') e Matteo Ruggeri (43'), e resiste al ritorno dello Sporting nella ripresa che accorcia con un rigore di Viktor Gyökeres dopo un tocco di mani di Scalvini.

Leggi il report completo.

Statistica: Scalvini (19 anni e 298 giorni) e Ruggeri (21 anni e 86 giorni) sono diventati i due giocatori più giovani a segnare per l'Atalanta in competizioni europee (qualificazioni escluse).

Roma - Servette 4-0

Getty Images

La Roma mette il turbo nella ripresa e stende con un netto 4 a 0 il Servette, confermando il primo posto nel gruppo G, appaiata allo Slavia Praga. Apre le marcature Lukaku, poi entra Pellegrini e regala prima l'assist a Belotti e poi realizza una splendida rete. Il numero 7 è costretto poi a uscire per infortunio, ci pensa Belotti a chiudere il poker capitolino.

Statistica: Lukaku va in gol in UEFA Europa League da 13 partite consecutive, per un totale di 17 gol dal 2014.

Villarreal - Rennes 1-0

Il Villarreal batte di misura il Rennes in una combattuta partita decisa al 36' dalla splendida rete di Alexander Sørloth. Nei minuti di recupero il Rennes fallisce un calcio di rigore col tiro di Martin Terrier parato da Pepe Reina.

Il meglio delle altre partite

• Col pari contro l'AEK Atene nel Gruppo B, l'Ajax non vince da sei partite in tutte le competizioni. Steven Bergwijn porta in vantaggio gli olandesi nel primo tempo, ma Domagoj Vida pareggia per i padroni di casa dopo 74 minuti.

• Il grande inizio di stagione del Bayer è proseguito col 2-1 in casa del Molde nel Gruppo H. La squadra di Xabi Alonso ha vinto otto delle nove partite disputate in tutte le competizioni e attualmente è in testa sia al girone di Europa League che in Bundesliga.

• L'Aris Limassol ha ottenuto uno storico successo battendo 2-1 i Rangers nel Gruppo C e ottenendo la sua prima vittoria in una fase a gironi europea. Alex Moucketou-Moussounda e Shavy Babicka portano in vantaggio i ciprioti che, nonostante la rete di Abdallah Sima, resistono alla vittoria dei Rangers.

Risultati seconda giornata

Gruppo A: Friburgo - West Ham 1-2, TSC - Olympiacos 2-2

Gruppo B: Marsiglia - Brighton 2-2, AEK Atene - Ajax 1-1

Gruppo C: Real Betis - Sparta Praha 2-1, Aris Limassol - Rangers 2-1

Gruppo D: Sporting CP - Atalanta 1-2, Raków Czestochowa - Sturm Graz 0-1

Gruppo E: Liverpool - Union SG 2-0, Toulouse - LASK 1-0

Gruppo F: Villarreal - Rennes 1-0, Maccabi Haifa - Panathinaikos 0-0

Gruppo G: Roma - Servette 4-0, Slavia Praha - Sheriff Tiraspol 6-0

Gruppo H: Molde - Leverkusen 1-2, Häcken - Qarabağ 0-1

Calendario terza giornata (26 ottobre)

Gruppo A: Olympiacos - West Ham (18:45), TSC - Freiburg (18:45)

Gruppo B: Marseille - AEK Athens (18:45), Brighton - AFC Ajax (18:45)

Gruppo C: Sparta Praha - Rangers (18:45), Aris Limassol - Real Betis (18:45)

Gruppo D: Sturm Graz - Atalanta (18:45), Raków Czestochowa - Sporting CP (18:45)

Gruppo E: Liverpool - Toulouse (21:00), Union SG - LASK (21:00)

Gruppo F: Villarreal - Maccabi Haifa (21:00), Panathinaikos - Rennes (21:00)

Gruppo G: Roma - Slavia Praha (21:00), Sheriff Tiraspol - Servette (21:00)

Gruppo H: Molde - Häcken (18:45), Leverkusen - Qarabağ (21:00)