Sporting-Atalanta 1-2: Scalvini e Ruggeri stendono i portoghesi

L'Atalanta concede il bis e conquista la seconda vittoria consecutiva in questa UEFA Europa League. Allo stadio José Alvalade termina 2-1 per la squadra di Gian Piero Gasperini, che chiude la prima frazione sul doppio vantaggio e poi resiste al ritorno dello Sporting nella ripresa.



Parte con grande personalità la Dea, che si dimostra subito insidiosa: prima con la velocità di Ademola Lookman, poi con un colpo di testa di Sead Kolašinac.

La formazione di Gasperini impone il suo possesso palla e attende, con pazienza, il momento giusto per colpire. L’azione vincente arriva al 33’: Davide Zappacosta chiude un ottimo triangolo con Teun Koopmeiners e poi, dalla linea di fondo, mette in mezzo un pallone che Giorgio Scalvini trasforma in oro. Conclusione di prima intenzione e vantaggio Atalanta.

Gli ospiti insistono e si rendono pericolosi soprattutto con un indemoniato Lookman, che, dopo aver più volte cercato la gloria personale, al 43’ indossa i panni del rifinitore e mette Matteo Ruggeri davanti alla porta: Antonio Adán salva sul primo tentativo, ma il pallone resta lì e per il numero 22 diventa un gioco da ragazzi siglare la rete del raddoppio.

Rúben Amorim prova a dare la scossa con tre cambi all’intervallo e il suo Sporting in avvio di ripresa dà segnali di risveglio, sfiorando il gol con un colpo di testa di Gonçalo Inácio: palla fuori di poco.



Un tocco di mano di Scalvini genera il rigore che riporta in partita i padroni di casa: dal dischetto va Viktor Gyökeres, che non sbaglia e accorcia le distanze. I portoghesi tentano di sfruttare l’inerzia psicologica del match a caccia del pari, ma Juan Musso si supera su Marcus Edwards, mentre Geny Catamo viene fermato dal palo.

L’Atalanta soffre, ma alla fine resiste, capitalizzando al massimo un primo tempo sontuoso. La squadra di Gasperini espugna Lisbona e si prende la vetta solitaria del Gruppo D.