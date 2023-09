Cosa guardare nella seconda giornata di UEFA Europa League

Un affare di famiglia ad Anfield, il ritorno del West Ham in Germania e quattro esordienti a caccia di punti in casa.

In questo articolo vi raccontiamo gli spunti più interessanti della seconda giornata della fase a gironi di UEFA Europa League.

Giovedì 5 ottobre

Freiburg - West Ham (18:45)TSC - Olympiacos (18:45)Marseille - Brighton (18:45)AEK Athens - Ajax (18:45)Real Betis - Sparta Praha (18:45)Aris Limassol - Rangers (18:45)Sporting CP - Atalanta (18:45)Raków Czestochowa - Sturm Graz (18:45)Liverpool - Union SG (21:00)Toulouse - LASK (21:00)Villarreal - Rennes (21:00)Maccabi Haifa - Panathinaikos (21:00)Roma - Servette (21:00)Slavia Praha - Sheriff Tiraspol (21:00)Molde - Leverkusen (21:00)Häcken - Qarabağ (21:00)

Orario calcio d'inizio in CET

Come funzionano le qualificazioni alla fase a eliminazione diretta Le otto vincitrici dei gironi si qualificano automaticamente agli ottavi di finale. Prima degli ottavi si disputeranno degli spareggi tra le otto seconde dei gironi contro le terze dei gironi di UEFA Champions League. Le terze di Europa League invece giocheranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa Conference League.

Cosa guardare

Sfida tra fratelli

La seconda giornata sarà sicuramente un'occasione speciale per la famiglia Mac Allister, dato che i fratelli Alexis del Liverpool e Kevin dell'Union SG si affronteranno ad Anfield. Un filmato ha ripreso Kevin mentre esultava come per un gol dopo il sorteggio. Il suo messaggio è stato molto semplice verso la telecamera: "Ci vediamo presto fratello!".

Al di là della rivalità tra fratelli, sarà una partita importante per entrambe le squadre in quello che si preannuncia come un girone altamente competitivo, con il Liverpool che ha battuto in rimonta il LASK in trasferta e l'Union SG che ha pareggiato in casa con il Tolosa. Entrambi i club hanno una tifoseria appassionata che segue la propria squadra nella buona e nella cattiva sorte, quindi sarà uno spettacolo imperdibile in campo e fuori.

Highlights: LASK - Liverpool 1-3 

Il ritorno del West Ham in Germania

Gli Hammers hanno subito una sconfitta dolorosa nell'ultima trasferta in Germania, dato che hanno perso il pass per l'atto conclusivo del torneo perdendo in semifinale contro l'Eintracht Francoforte nella stagione 2021/22. La squadra di David Moyes, vincitrice della UEFA Europa Conference League, non perde in Europa da allora e si presenterà all'appuntamento con un bagaglio d'esperienza certamente maggiore a Friburgo.

"Giocare una semifinale e una finale in due anni [consecutivi] è una cosa importante in Europa", ha detto Moyes. "Speriamo di proseguire il trend anche quest'anno perché sono momenti magici. Avere la fortuna di vincere un trofeo europeo non capita tutti i giorni".

Highlights: West Ham - TSC Bačka Topola 3-1 

Attesa per l'esordio in casa

Dopo l'esordio assoluto in una fase a gironi in occasione della prima giornata, il TSC Bačka Topola, l'Aris Limassol, il Raków Czestochowa e l'Häcken sono attesi dall'esordio davanti al proprio pubblico. Tutte e quattro le squadre hanno perso le partite d'esordio, quindi sperano che scendere in campo in un ambiente familiare possa dare loro la carica per conquistare i primi punti nel torneo.

Come ha detto l'allenatore del Raków Dawid Szwarga dopo la sconfitta per 2-0 con l'Atalanta: "Per fare un passo avanti bisogna sapere come siamo stati rispetto ai nostri avversari. L'Atalanta è stata migliore oggi, ha vinto meritatamente e questa è una lezione preziosa per noi, che spero utilizzeremo nelle prossime partite".

Highlights: Atalanta - Raków 2-0 

Quando sono le altre partite della fase a gironi di Europa League? Terza giornata: 26 ottobre 2023

Quarta giornata: 9 novembre 2023

Quinta giornata: 30 novembre 2023

Sesta giornata: 14 dicembre 2023

Prossime partite

• Il Brighton nella terza giornata giocherà contro una squadra dalla grande tradizione europea: l'Ajax. La sfida del Gruppo B si giocherà al Community Stadium, ovvero lo stadio dove i Seagull hanno perso la loro prima partita europea contro l'AEK Atene.

• Nel Gruppo C si affronteranno Sparta Praha e Rangers. Le due squadre si sono affrontate nella Coppa dei Campioni 1991/92, quando i Rangers vinsero per i gol in trasferta nel primo turno dopo il 2-2 complessivo tra andata e ritorno.

• Anche quella tra Marsiglia e AEK Athens è una ripetizione di una sfida di Coppa dei Campioni. La formazione francese vinse 3-1 complessivamente tra andata e ritorno nel secondo turno del 1989/90 prima di perdere col Benfica in semifinale.